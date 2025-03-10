光陽：電動機車今年銷售拚成長 換電系統持續獲利

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）光陽（KYMCO）集團董事長柯勝峯今天預估，今年光陽在電動機車銷售量整體目標，要比2024年成長，在台灣換電系統規劃，會以增加充電數量、將部分充電站空間換大為主，目標持續獲利，今年光陽將朝「2025油電雙料冠軍」目標邁進。

光陽今天中午舉行品牌記者會，推出旗艦電動車款，也宣布「台灣隊長」陳傑憲成為KYMCO新代言人。會後柯勝峯接受平面媒體採訪。

柯勝峯指出，2024年光陽集團分割銷售車輛與換電服務業務，換電服務成為獨立事業體，光陽持續針對燃油機車和電動機車不同市場區隔，布局銷售和服務業務，他指出，長期來看，電動機車是未來潮流，也是未來趨勢，光陽會把比較多的心思放在電動機車領域。

觀察台灣電動機車市況，柯勝峯指出，2024年電動機車市占率降低，除了燃油機車品牌積極推出優惠促銷方案外，去年電動機車負面消息較多也是主因之一，使得消費者偏好燃油機車。他期盼透過光陽新款旗艦電動機車上市，重新燃起消費者熱情，並提升電動機車整體市占率。

展望光陽在電動機車布局，柯勝峯預估，今天發表的新旗艦電動機車款，銷售目標占光陽整體電動機車銷量3成以上。他指出，2024年光陽電動機車銷量與獲利主要受惠基隆電動機車專案，今年仍期盼整體電動機車銷量較去年成長。

在電動機車換電系統規劃，柯勝峯指出，光陽集團電動機車換電系統已經獲利，今年預期可持續盈利，主要受益電動機車電池壽命狀況佳，讓換電系統商業模式更加成熟，透過消費者大量騎行電動機車、使用換電系統，光陽集團累積掌握電池相關大數據，可進一步分析電池使用模式以及強化換電系統效率。

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柯勝峯表示，光陽在台灣已布建超過3000座換電系統，布建密度足夠，今年規劃將部分換電系統使用空間加大，或增加部分換電站的換電數量。

展望今年營運目標，柯勝峯表示，今年持續朝「2025油電雙料冠軍」目標邁進，他指出，光陽跟自己賽跑突破階段目標，拿回燃油機車冠軍只是時間早晚問題，希望1至2年內達到白牌燃油機車銷售冠軍。（編輯：林家嫻）1140310