加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

和泰車、汎德永業2月營收創同期高 新車業績挹注

2025/3/10 17:40（3/10 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
和泰車10日下午公布2月自結營收新台幣219.72億元，創歷史同期新高，主要是新車業績挹注。圖為和泰車董事長黃南光。（和泰車提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月10日
和泰車10日下午公布2月自結營收新台幣219.72億元，創歷史同期新高，主要是新車業績挹注。圖為和泰車董事長黃南光。（和泰車提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）車商陸續公布今年2月營收，和泰車2月自結合併營收新台幣219.72億元，月減14.38%、年增23.77%，創歷史同期新高。汎德永業自結2月營收36.62億元，月減30.7%、年增64.41%，也刷新同期新高。

產業人士分析，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌2月新車登錄數較去年同期成長10%，是歷年同期次高，其中LEXUS休旅車系以及在中小型車運動型多用途車SUV市場，銷售業績成長。

汎德永業表示，旗下代理保時捷（Porsche）新車大量到港，純電動車新車款大量交車，推升保時捷前2月銷售數量，呈現雙位數年成長，帶動業績。

展望營運，汎德永業指出，BMW市場需求看俏，全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，期待3月起BMW新車抵台後，訂單將陸續消化；預期今年保時捷新車到港數量可優於去年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

和泰車評估，旗下TOYOTA與LEXUS品牌3月新車掛牌數約1萬3500輛，市占率可到38%。

和泰車累計今年前2月自結合併營收476.33億元，較去年同期成長6.09%；汎德永業累計今年前2月自結合併營收89.46億元，年成長4.38%。（編輯：楊蘭軒）1140310

#汎德永業
#和泰車
#保時捷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：