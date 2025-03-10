和泰車、汎德永業2月營收創同期高 新車業績挹注

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）車商陸續公布今年2月營收，和泰車2月自結合併營收新台幣219.72億元，月減14.38%、年增23.77%，創歷史同期新高。汎德永業自結2月營收36.62億元，月減30.7%、年增64.41%，也刷新同期新高。

產業人士分析，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌2月新車登錄數較去年同期成長10%，是歷年同期次高，其中LEXUS休旅車系以及在中小型車運動型多用途車SUV市場，銷售業績成長。

汎德永業表示，旗下代理保時捷（Porsche）新車大量到港，純電動車新車款大量交車，推升保時捷前2月銷售數量，呈現雙位數年成長，帶動業績。

展望營運，汎德永業指出，BMW市場需求看俏，全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，期待3月起BMW新車抵台後，訂單將陸續消化；預期今年保時捷新車到港數量可優於去年。

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和泰車評估，旗下TOYOTA與LEXUS品牌3月新車掛牌數約1萬3500輛，市占率可到38%。

和泰車累計今年前2月自結合併營收476.33億元，較去年同期成長6.09%；汎德永業累計今年前2月自結合併營收89.46億元，年成長4.38%。（編輯：楊蘭軒）1140310