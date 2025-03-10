電信三雄2月財報出爐 台灣大躍居單月EPS冠軍

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄2月財報出爐，台灣大2月每股盈餘（EPS）為0.42元，超車中華電信每股賺0.41元的成績，不過台灣大累計前2月EPS為0.8元，輸給中華電的0.85元；遠傳電信2月營收、稅後淨利創同期新高。

中華電信2月自結合併營收新台幣182.9億元，營業淨利為41億元，創9年同期新高，歸屬於母公司業主淨利32億元，EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）為74.4億元，每股盈餘（EPS）0.41元，累計至2月，每股盈餘0.85元。

中華電信表示，受惠數位轉型趨勢，旗下固網寬頻業務表現亮眼，ARPU（每戶平均貢獻金額）2月首次突破800元，主要受到高速寬頻市場需求提升。

行動服務方面，中華電強調，2月營收年增率達2.3%，成長動能主要來自5G客戶數持續增加，帶動行動月租服務營收穩步成長。同時，行動加值服務營收因行動月租客戶數擴大，影視平台訂閱數成長，實現雙位數年增率。

中華電指出，受惠政府大型稅賦專案及國際機房客戶設備代管需求增加，IDC與雲端業務營收已連7個月雙位數年成長。

台灣大2月自結合併營收155.3億元，EBITDA為34.7億元，營業利益16.7億元，稅後淨利12.6億元，稅後EPS為0.42元，年增45%。累計前2個月EPS為0.8元，年增25%。

台灣大哥大表示，2月行動服務營收呈年增趨勢，既有台灣大與台灣之星用戶的智慧型手機月租ARPU，均比去年同期提升，電信營業利益受惠於基站整合效益與營運效率提升，年增44%。

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遠傳電信2月合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利等3項指標再創同期歷史新高，分別為85.69億元、31.33億元與10.73億元，年成長率分別0.9%、6.7%與10.5%，延續穩健成長動能，2月EPS為0.3元，累計前2月為0.59元，年成長率10%。

遠傳表示，2月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率攀升至43.8%，續居業界第一，ARPU年成長率達2.2%，達成自遠亞合併以來，連續第2個月正成長。（編輯：潘羿菁）1140310