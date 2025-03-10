聖暉、朋億及銳澤2月營收 創歷年同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）無塵室廠聖暉2月營收持續攀高，達新台幣26.7億元，創下歷年同期新高。聖暉旗下朋億和銳澤2月營收同創歷年同期新高。

聖暉自結2月營收26.7億元，月增1.14%，年增101.46%；累計前2月營收53.13億元，年增58.64%。聖暉表示，專案工程需求熱絡，且無塵室機電整合工程接案量保持高水位，推升營運成長。

聖暉指出，將維持多產業、多區域及多工種策略，並積極擴大海外市場業務動能，目前客戶專案工程訂單水位與能見度高。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億自結2月營收5.91億元，月減35.17%，年增16.03%；累計前2月營收15.02億元，年增9.9%。

朋億表示，中國地區因農曆春節假期長，影響2月業績較1月滑落，不過半導體客戶設備訂單穩健拉貨，氣體二次配訂單挹注，推升業績較去年同期成長。

朋億指出，第1季為傳統營運淡季，將密切留意半導體廠擴建計畫，積極爭取相關訂單，並展開多區域業務布局，期能為未來注入成長動能。

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤自結2月營收1.7億元，月增5.57%、年增86.89%；累計前2月營收3.3億元，年增37.31%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銳澤表示，半導體客戶新廠計畫持續推動，加速擴增先進製程和先進封裝產能，帶動氣體二次配拆移機服務需求熱絡，推升銳澤營運成長。

銳澤指出，第1季營運展望審慎樂觀，除深化半導體晶圓廠和記憶體廠客戶業務合作，並將拓展石化、面板及設備材料等領域，以提升營運表現。（編輯：黃國倫）1140310