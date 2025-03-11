藍天重啟台灣製造 筆電出貨今年拚增1成

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（中央社記者吳家豪台北11日電）藍天電腦筆電事業群總經理簡義龍今天表示，為協助美國客戶因應川普2.0對中國加徵關稅衝擊，藍天從今天開始重新啟動在台灣生產，美國市場占藍天筆電出貨不到2%；展望今年筆電事業，內部設下出貨成長10%的目標。

簡義龍出席媒體交流會表示，在2018年川普（Donald Trump）1.0時期，藍天曾有短暫時間在台灣生產，屬於自有產能。這次面對川普2.0，藍天有合作夥伴一起把這項工作完成。

他強調，美國總統川普近期有可能拜訪中國，不確定政策會不會改變，「但我們一定要ready（做好準備），要因應關稅狀況。」

簡義龍分析，目前藍天中國出貨比重約32%，非中國約68%，中國比重相對被稀釋，在美中貿易衝突的背景下，「不見得是壞事」。亞太區是值得關注的新興市場，去年成長16%，今年應該會延續這個態勢，尤其印度和印尼具有很大的成長潛力。

談到是否考慮在印度或印尼設廠，簡義龍坦言，短期內沒有相關計畫，因為印度和印尼已有非常多代工廠投入，要找到代工合作夥伴一點都不難，客戶沒有急迫性一定要藍天去設廠。

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展望今年筆電事業，簡義龍表示，3月開始迎接輝達50系列顯示卡大幅換代，內部已觀察到歐洲客戶的追單力道，是個好跡象。上週與日本最大客戶開會，很少看到日本人對景氣預估這麼正面樂觀，看起來Windows 10作業系統終止支援的話題真的在發酵。

針對由藍天轉投資興建的台北雙星大樓，藍天總經理蔡明賢說，按照原本規劃沒變，不過現在缺工、缺料真的很嚴重，預計2027年完工、2028年開幕，將有很多精品進駐商場，未來營運後對藍天一定是正面助益。（編輯：張均懋）1140311