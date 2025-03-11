捷迅：關稅戰推升今年運價 空運長約價估年增逾4成

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（中央社記者江明晏台北11日電）關稅戰再起，貨攬業者捷迅表示，不確定性因素變高，加上關稅等成本墊高，今年海、空運價都會提高，因去年首季AI題材還未發酵，今年空運長約價格比去年至少漲40%至60%，全年拚營運繳出和2022年一樣的歷史高峰。

針對美國總統川普上任後全球關稅戰再起，捷訊總經理孫鋼銀今天受訪時表示，今年航運市場充滿不確定性，除了美國祭出關稅，可能開徵中國船的泊港費等，中國也展開報復性關稅，導致關稅等成本都墊高，「今年海運、空運價格都會提高」。

捷迅表示，今年空運長約價格相比去年至少漲40%至60%，主因是去年上半年還沒有AI產品，所以價格偏低，參考去年下半年旺季價格，制定今年合約價。

觀察目前空運價格，捷迅分享，越南飛美國每公斤7、8美元，中國飛美國先前受到電商影響，前兩週價格跌到谷底，本週回到6美元；台灣飛美國航線一線價格每公斤新台幣260元，二線轉機飛美國約180元左右，由於台灣有半導體基礎貨量支撐，空運價格比香港、上海強勁。

美國總統川普先前一度取消中國價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅的條款，衝擊Temu和Shein等廉價中國電商。

捷迅分享，當時消息衝擊中國電商貨量隔週全停，目前因為小額包裹關稅仍無法徵收，貨量正在慢慢恢復，也試圖轉到美國託管，中國電商貨量估計剩1/4。

捷迅去年財報出爐，合併營收新台幣52.59億元，年增26.19%，每股盈餘（EPS）6.11元，空運占比79.62%、海運占比11.94%、其他8.44%。

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捷迅今年1、2月營收分別年增60.35%、102.60%，2月營收更創歷史新高。捷迅表示，業績成長並非短期受關稅貿易戰、國際經貿問題影響下的出貨潮，而是各項營運項目及國內外各據點斬獲新生意，加上去年多項海外布局及東南亞拓點、併購等效應。

捷迅指出，今年持續推動更多元物流的服務，陸續獲得AI伺服器、電動車、電競遊戲、網通及消費型電子、電商、冷鏈物流等不同領域的客戶族群訂單，看好今年營運狀況將會如同1、2月業績表現穩定成長，全年力拚營運繳出和2022年一樣的歷史高峰。（編輯：張均懋）1140311