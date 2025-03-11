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聖暉估2025年營收增2位數 成功搶下晶圓代工客戶

2025/3/11 14:46（3/11 15:01 更新）
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聖暉集團11日舉辦媒體交流會，聖暉總經理賴銘崑（中）說，目前在手訂單很滿，2025年營運可望正向向上成長。中央社記者張建中攝 114年3月11日
聖暉集團11日舉辦媒體交流會，聖暉總經理賴銘崑（中）說，目前在手訂單很滿，2025年營運可望正向向上成長。中央社記者張建中攝 114年3月11日
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（中央社記者張建中台北11日電）無塵室廠聖暉總經理賴銘崑今天表示，目前在手訂單很滿，較去年同期成長20%至30%，今年營運可望向上成長。聖暉預期，今年總營收可望成長2位數水準。除封測廠外，並成功搶下晶圓代工廠客戶。

聖暉集團今天舉行媒體交流會，賴銘崑說，晶圓代工大廠擴大美國投資，不過台灣仍會是最大基地，若美國建廠順利，10年內美國廠產能仍將僅占總產能的10%至15%。

聖暉表示，晶圓代工大廠在台灣的廠務工程並不受影響，預期3年內建廠進程不會有變動。聖暉除封測廠客戶外，也成功搶下晶圓代工廠客戶，是營運成長主要動力之一。

聖暉指出，中國大陸不僅持續積極建置成熟製程產能，也大舉興建傳統資料中心，中國市場業務具成長潛力，預期今年總營收可望增長2位數水準，毛利率將力守2成，營收與獲利將同創歷史新高，聖暉將是集團今年營運成長力道最強的公司。

朋億總經理馬蔚說，今年營運展望審慎樂觀，雖然外部環境具有挑戰，不過朋億將拓展新市場和新產品。朋億完成馬來西亞子公司設立，將強化當地業務拓展。

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銳澤總經理周谷樺表示，目前在手訂單約新台幣11億至12億元，今年營運可望逐季攀高，營收應可超越2022年水準，將創下歷史新高，晶圓代工廠積極在新竹、台南和高雄建廠，是銳澤營運主要成長動能。

周谷樺說，隨著客戶擴大海外布局，銳澤繼成立日本與新加坡據點後，今年將成立美國和德國子公司。此外，銳澤新開發的粉塵分離器產品，將於4月向客戶展示，期望今年能夠接獲台灣廠訂單，明年進一步擴展至海外廠，為未來營運注入成長動力。（編輯：林家嫻）1140311

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