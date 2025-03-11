加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
杜特蒂發動菲律賓掃毒戰奪數千命 崛起到被捕始末一次看
首頁 / 證券

復盛應用擬公開收購伯鑫51%股權 搶攻年產值千億市場

2025/3/11 20:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣手工具年產值逾千億元，高爾夫球桿頭廠復盛應用今天宣布將透過公開收購方式，投資取得專業手工具廠伯鑫工具51%股權；每股收購價格新台幣157元，計畫收購普通股943.5萬股，總金額14億8129.5萬元，收購期間為3月12日至3月31日。

復盛應用發言人許廷儀今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，透過結盟伯鑫工具正式跨入手工具產業，復盛應用身除生產高爾夫球桿頭等球具之外，也生產高階手工具，與伯鑫工具有互補作法。

許廷儀說明，復盛應用成立至今逾70年，2024年營收約283億元，憑藉精密鑄造鍛造、金屬與碳纖成型技術，成為全球最大高爾夫球具代工廠；近年來透過本業與財務資源，配合併購投資管理專業，陸續跨入其他運動裝配及航太車用領域，也為公司帶來更多元化成長動能。

他指出，伯鑫工具為一上櫃公司，公司成立至今逾40年，2024年營收約9億元，為亞洲最大、全球前3大工業級活動扳手廠，客戶多為美歐日本知名品牌，產品應用於水電、機械、基建、車用及航太產業，為台灣少數掛牌手工具業者。

伯鑫工具是一家具高度自主研發設計能力、高毛利率設計代工（ODM）廠商；創辦人家族也是經營團隊主要成員，近來在客戶、產品開發與自動化導入頗具成效，為高階手工具企業。

許廷儀解釋，台灣手工具年產值超過1000億元，為全球前3大手工具出口國，中高階手工具市占率更是世界第一，廠商多為中小企業，但有不少特定手工具隱形冠軍；近年來受到中國同業競爭、地緣政治、人工等問題影響，業者陸續有海外設廠、導入自動化等需求，但在資源相對有限下，不易單獨面對上述課題。

google news透過 Google News追蹤中央社

因此，許多手工具廠開始思考如何結合彼此資源來面對挑戰。復盛應用數年前曾與多家手工具業者洽談策略聯盟可行性，但直到近日伯鑫工具公開收購案才成熟。

另外，高爾夫球桿頭本業，許廷儀說明，2023至2024年布局越南廠，目前出貨量占7成以上，中國廠出貨量只占2成多，但營收占比則是越南占6成、中國4成，台灣桃園廠也有生產，樂觀看今年待高爾夫球市場。（編輯：楊凱翔）1140311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：