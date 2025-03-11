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台銀主辦世界先進660億元聯貸案 超額認購182%

2025/3/11 21:26
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（中央社記者張璦台北11日電）台灣銀行等19家銀行與世界先進今天完成聯貸案簽約，台銀表示，此案超額認購182%，最終以新台幣660億元結案，資金用途為長期股權投資、償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金所需。

世界先進積體電路股份有限公司委由台灣銀行、第一商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、台灣土地銀行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、台北富邦商業銀行及星展（台灣）商業銀行，統籌主辦660億元聯貸案，於今天完成簽約。

台銀表示，簽約儀式由台銀董事長凌忠嫄與世界先進董事長方略共同主持；此聯貸案資金用途為長期股權投資、償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金所需，由台銀統籌主辦暨擔任管理銀行。

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台銀指出，此案原擬籌組600億元，在19家金融機構踴躍參貸下，超額認購182%達1090億元，最終以660億元結案，顯示金融同業對世界先進營運與獲利表現給予高度肯定。

台銀說明，世界先進是「特殊積體電路製造服務」領導廠商，目前擁有5座8吋晶圓廠，2024年宣布與合作夥伴恩智浦半導體於新加坡合資興建12吋晶圓廠，此案符合世界先進長期發展策略，同時展現世界先進致力於滿足客戶需求的承諾，並將製造能量進一步朝多元化邁進。（編輯：楊凱翔）1140311

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