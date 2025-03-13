和碩印尼廠被控職災風險 工會籲勞金局敦促改善

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）台灣跨國企業監察網絡與和碩印尼廠工會今天指出，和碩印尼廠區長期存在化學物質暴露風險，還要求勞工到未完工廠房工作，要求和碩改善，也呼籲勞動部勞動基金運用局以投資人身分，敦促和碩工改善勞工處境。

和碩聯合科技股份有限公司2019年於印尼巴淡島民都工業區（Batamindo）投資建廠，台灣跨國企業監察網絡今天與和碩印尼廠勞工、廠內工會理事長Dedy Kasita一同召開記者會，披露和碩印尼廠勞工存有化學物質暴露等職安隱憂。

根據記者會資料，和碩印尼廠主要製造資料儲存及無線通訊設備，製程使用相當多的化學物質，卻沒有提供足夠且清楚的書面文件和教育訓練，向勞工說明各項物質對人體健康影響，廠方配給的普通布口罩或外科口罩防護效果也很差，使得勞工普遍因煙塵咳嗽、呼吸困難。

Dedy Kasita說，和碩輕忽職業安全，在第四座廠尚未完工就要求勞工入內工作，當時廠房內部建築裸露，勞工置身產線時，頭頂有建築工人在鷹架上施工、走動。

他提到，和碩印尼廠有60%都是3個月短期契約的勞工，今年1月發生工安事件，1名勞工因職災斷手指，和碩雖然提供醫療協助，但3個月勞動契約到期後就不續約，對職災後工作能力受損、求職變難的勞工極不公平。

台灣跨國企業監察網絡成員鄭中睿指出，已將上述狀況報告轉知和碩台灣總部，但都未收到任何回應，呼籲和碩應立即就印尼廠勞動權益問題與勞工展開協商。

鄭中睿也說，和碩主要股東包含勞動基金運用局、國泰世華銀行、匯豐銀行、元大投信及復華投信，每家都有公開揭櫫的永續、責任投資相關政策，希望他們敦促和碩改善，並對外說明各自採取的措施。

對此，勞動基金運用局表示，已多次向和碩表達重視勞工安全及權益保障，請和碩妥適回應利害關係人訴求。

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勞動基金運用局說，已提醒和碩依循金融監督管理委員會發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「上市櫃公司永續發展行動方案」等規定，且基於機構投資人盡職治理原則規範，與和碩積極溝通，請和碩強化公司治理，積極與勞工、工會等利害關係人溝通。

考量此事涉上市公司公司治理及法規遵循等事宜，勞動基金運用局已另函請金管會及證交所，就民間團體反映事項參處。（編輯：陳清芳）1140313