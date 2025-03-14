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川普關稅烏雲持續籠罩 台股22000點關前震盪

2025/3/14 10:48
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（中央社記者曾仁凱台北14日電）美國總統川普週四揚言對從歐盟27國進口的葡萄酒、香檳和其他酒精飲料徵收200%關稅，關稅戰持續升級。台股盤中震盪，截至10時30分，集中市場指數下跌4.4點至21957.28點，成交值約新台幣1664億元。

台積電股價在平盤附近震盪，盤中最多上漲4元，最多下跌10元，牽動台股走勢。

其他權值股鴻海、聯發科維持平盤之上，鴻海最多上漲1.5元至159.5元，聯發科最多漲40元至1430元。

川普持續力促烏俄停火，戰後重建概念股再度成為台股撐盤支柱，塑化、鋼鐵族群今天表現強勁，台塑盤中上漲超過半根停板，南亞、台化、台塑化盤中漲幅都超過3%；中鋼盤中上漲超過2%，率領鋼鐵股齊步走高。

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施羅德基金協管經理人游秋華分析，美國總統川普重啟貿易戰，台積電赴美投資千億美元，近期市場雜音不斷，引發台股震盪。她認為，現階段市場容易受消息面影響，選股難度加大。

游秋華看好台股具4大優勢，首先台股在全球市場表現強勁，過去20年累積報酬率甚至超越美股。其次，美國限制中國產品進口，反而讓台灣供應鏈受惠，帶動產業發展；第3，台灣上市櫃公司2025年獲利年成長率預期持續保持雙位數增長，最後，AI仍然是長期趨勢，雖然短期可能成長減緩，但受惠範圍將從伺服器等基礎建設擴展至終端應用產業，台灣企業是主要受惠者之一。（編輯：張均懋）1140314

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