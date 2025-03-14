加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
愷愷案兒盟社工上銬移送 監察院糾正警政署北市警局
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 產經

創意推出UCIe 32Gbps晶片 鎖定AI高效能運算應用

2025/3/14 11:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹14日電）創意電子宣布，藉助於台積電N3P製程技術和CoWoS封裝技術，成功推出UCIe實體層晶片，實現UCIe規格定義中每通道32Gbps的最高速度，鎖定AI、高效能運算和網路等應用領域。

創意發布新聞稿指出，此晶片會透過CoWoS中介板，將配備多個南北向和東西向IP的晶粒互連。為確保系統能夠順暢整合，創意還開發出適合的橋接器，具備高流量密度、低功耗、低資料傳輸延遲，以及高效率的端對端流程控制等特色。

google news透過 Google News追蹤中央社

創意表示，公司持續致力突破效能限制，力求進一步提高通道速度，同時降低功耗。2024年底完成第2代UCIe IP的設計定案，此設計可實現每通道40Gbps的速度。

創意指出，目前投入第3代UCIe IP開發，每通道速度可達64Gbps，預期2025年下半年完成設計定案。UCIe產品線將針對各類型CoWoS和台積電SoW-X平台進行優化。（編輯：林家嫻）1140314

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
197
更多編輯台推薦新聞：