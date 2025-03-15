六福終結連8年虧損 繼續邁開資產活化腳步

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（中央社記者江明晏台北15日電）六福董事會今天通過去年財報，因疫後旅遊潮商機挹注，帶動2024年營收達新台幣23.24億元，年增5%，稅後盈餘約0.89億元，每股盈餘（EPS）0.46元，正式轉虧為盈，終結連8年虧損，未來將繼續邁開資產活化腳步。

六福旅遊集團總裁賴振融指出，去年集團掌握市場脈動並提前布局，2024年六福各事業體表現亮眼，例如六福村首度推出跨年活動，單日吸引2萬名民眾參加；六福萬怡酒店掌握展會、演唱會、運動賽事等商機，周末住房率經常居高不下；關西六福莊主打動物園飯店，強化親子客黏著度，去年開幕的「非洲探險島」帶動住房率。

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賴振融表示，集團積極進行資產活化，六福酒店式商辦大樓按計畫興建及招商，將於明年完工，目前已有多家外商及企業探詢，表達承租意願，目前已在評估中。「關西六福莊」二期也已開始規劃，將以住宿緊鄰動物與叢林的概念打造旅遊體驗。

此外，他表示，六福淺山農場未來將成為六福永續基地的示範點，除已取得有機作物認證，農場中不時有保育類動物穿山甲、大冠鷲、黃嘴角鴞等台灣特有種現蹤，也引水復育螢火蟲生態區，以低度開發並結合在地生態、環境教育及食農體驗，結合飯店營運、動物照護，希望生態與農業共生共榮，發揮永續價值。（編輯：林克倫）1140315