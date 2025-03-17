輝達GTC大會將登場 投顧：台股聚焦AI題材股
2025/3/17 08:32
（中央社記者江明晏台北17日電）美股上週五低檔反彈，輝達股價勁揚逾5%，台股14日小漲6.37點，收在21968.05點，投顧指出，市場聚焦將登場的輝達（NVIDIA）GTC技術大會，觀察相關AI題材股是否可帶動台股回穩。
美股上週五勁揚，週線跌幅收斂，輝達股價上漲5.27%，收在121.67美元；台積電ADR（美國存託憑證）上漲1.46%，收174.09美元。
台股14日漲6.37點，收在21968.05點，成交值新台幣3343.63億元。
輝達（NVIDIA）一年一度的GTC大會將於美西時間3月17日至21日在加州聖荷西（San Jose）登場，超過20家台灣科技大廠贊助或設置攤位展示新技術；主要贊助商名單包括鴻海、廣達旗下雲達、華碩、台達電、技嘉、微星、英業達、光寶科、和碩、仁寶、聯發科、神達、趨勢科技等。光寶科、仁寶為今年首度參加GTC。與輝達合作密切的晶圓代工廠台積電，今年被列為特別贊助商（A La Carte）。
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輝達（NVIDIA）GTC技術大會上，預期將發布GB300晶片。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，美國川普政府關稅政策是市場最大不安定因素，輝達GTC大會有望替科技業提振投資情緒與多頭動能，AI族群更有機會受惠於題材與消息面利多。
投顧分析師指出，備援電池模組（BBU）、散熱、伺服器ODM、超級電容、電源供應族群都可望迎來商機，而機器人概念股也有望受惠新品參展利多，相關題材股走勢待觀察。（編輯：林家嫻）1140317
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