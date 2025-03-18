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台積電開盤秒填息 台股早盤漲逾200點

2025/3/18 09:21（3/18 09:35 更新）
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台股早盤開高上漲逾200點，最高達22324點，（中央社檔案照片）
台股早盤開高上漲逾200點，最高達22324點，（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北18日電）美股主要指數17日收紅，台股今天開高，早盤最高達22324.35點，上漲逾200點。權王台積電開盤股價為976元，上演秒填息，早盤最高觸及978元。

鴻海早盤股價上漲1元至169元、聯發科股價上漲65元至1490元，廣達上漲4元至259元。

電子股上漲0.87%、金融股上漲0.57%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.67%。（編輯：林家嫻）1140318

台積電除息開盤衝976元 重演秒填息

（中央社記者張建中18日電）台積電2024年第3季現金股利每股4.50002042今天除息，總金額新台幣1166.97億元，將於4月10日發放，台積電今天開盤跳空達976元，順利完成填息，再度演出秒填息戲碼。

據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約36.51點。

台積電自2019年起改採每季配息，22次除息皆順利完成填息；其中，17次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電今天再度上演秒填息後，除息當天就填息的紀錄進一步推升至18次。

美股17日全面收漲，道瓊工業指數上漲353.44點，那斯達克指數上漲54.57點，費城半導體指數上揚65.18點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾1%，帶動台積電今天強勢填息。

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台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電639萬2834股，將有2876萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第3季股利估計將有約5.62億元入袋。前董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有5809萬元股息入袋。（編輯：張均懋）1140318

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