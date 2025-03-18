投顧：台股聚焦台積電除息、輝達GTC大會

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（中央社記者何秀玲台北18日電）投資人觀望聯準會決策，美股4大指數17日全部收漲，台積電ADR漲1.2%。投顧指出，權王台積電將在今天除息，每股配發新台幣4.50002042元現金股利，是否能秒填息，備受市場矚目，另輝達GTC大會於美西時間3月17日登場，將成為影響台股動向的關鍵之一。

市場觀望美國聯邦準備理事會（Fed）本週稍晚的利率決策會議，美股主要指數皆收漲。道瓊工業指數揚升353.44點或0.85%，收41841.63點；標準普爾指數上揚36.18點或0.64%，收5675.12點；那斯達克指數上漲54.57點或0.31%，收17808.66點。費城半導體指數攀漲65.18點或1.42%，收4663.97點。

台股17日漲150.58點，收在22118.63點，成交值新台幣3018.8億元。三大法人合計賣超72.41億元。其中，自營商賣超45.55億元，投信買超76.19億元，外資及陸資賣超103.05億元。

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值得注意的是，外資連續15個交易日賣超，賣超金額累計已經超過4353億元，自營商也連15賣，投信則連續11個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資17日賣超排行方面，00919群益台灣精選高息居冠、逾2.9萬張，賣超聯電2.7萬張，鴻海逾2.1萬張，接續賣超元大滬深300正2、華邦電、中信金、國泰金、國泰永續高股息、廣宇、元大台灣50反1。（編輯：林家嫻）1140318