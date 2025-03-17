泰山：今年幫員工調薪5% 聚焦3領域盼業績雙位數成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北17日電）食品廠泰山經營權2023年易主後，新經營團隊今天出席談展望。泰山總經理沈怡君表示，今年將聚焦3大領域，包括消費食品事業持續創新、食糧事業多元布局和開拓國際事業，期望今年營收獲利能雙位數成長；另外，2024年股利政策擬配發現金股利，今年也將幫員工調薪5%。

泰山2024年營收為新台幣106.82億元，因優化銷售組合品類，加強核心產品，並管控生產與採購成本，歸屬於母公司業主淨利為7.42億元，較2023年稅後虧損轉虧為盈，每股純益為1.53元，擬配發現金股利1.35元。

沈怡君表示，去年在新經營團隊接手後，調整營運方向，專注於本業核心業務發展，以營收占比來看，消費食品事業和食糧事業各占40%，海外市場占比10%，大陸漳州占10%。

今年消費食品事業方面，將從5大重點核心，包括油品、水品、點心、果茶、仙草將全面都會推出新品，預計有近百支，比如油品將推機能型油品、冰鎮果茶將結合泰山顆粒型產品推新品。

透過 Google News 追蹤中央社

食糧事業以油品為大宗，她說，泰山將深化商用市場的布局，將拓展新客戶，包括食品製造廠或鮮食廠；也將深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，或企業用戶客製需求，比如讓供應品項不光只有沙拉油，也能供應其他商品如飲料、水品或果汁，希望從上游原料的供應，整合到物流供應體系進行整合。

國際事業方面，沈怡君透露，將推動旗下產品出口，強化北美、加拿大的零售通路行銷布建，甚至幫國際品牌代工，像是幫北美伊藤園、日本無印良品海外市場的鐵鋁罐茶飲等生產相關產品，讓品牌力與生產力並行，進一步強化國際布局。（編輯：潘羿菁）1140317