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台積電除息前夕上漲11元 外資賣超1003張

2025/3/17 16:51（3/17 17:30 更新）
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台積電將於18日除息。（中央社檔案照片）
台積電將於18日除息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹17日電）台積電2024年第3季現金股利將於3月18日除息，每股配發新台幣4.50002042元現金股利。台積電今天不畏外資賣超1003張，股價收在970元，上漲11元。

台積電2024年第3季每股純益12.54元，每股配發4.50002042元現金股利，總金額1166.97億元，2025年3月18日除息，現金股利預計4月10日發放。

隨著美股14日收高，道瓊工業指數上漲674.62點，那斯達克指數上揚451.08點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.46%。台積電今天股價止跌回升，盤中最高達985元，尾盤漲勢收斂，終場收在970元，上漲11元，收復年線967元關卡。外資賣超台積電1003張。

台積電自2019年起改採每季配息，22次除息皆順利完成填息；其中，17次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電這次是否再度上演「秒填息」，備受市場矚目。

分析師王兆立表示，台積電這次每股配發現金股利4.50002042元，僅約今天收盤價的0.46%，不排除可能再度上演「秒填息」戲碼，不過實際表現應視美股走勢而定。

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台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電639萬2834股，將有2876萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.41億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第3季股利估計將有約5.62億元入袋。前董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有5809萬元股息入袋。（編輯：楊凱翔）1140317

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