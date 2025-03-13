長榮去年每股賺64.87元配息率逾50% 稱冠貨櫃三雄

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（中央社記者江明晏台北13日電）貨櫃三雄2024年財報、股利出爐，船舶繞道紅海、塞港效應，及經濟成長帶動需求下，長榮每股大賺64.87元，為歷史次高，贏過陽明的18.38元、萬海的16.89元；長榮董事會決議將配發現金股利每股32.5元，配息率超過50%，也居三雄之冠。

長榮海運今天董事會通過2024年度財務報告，全年合併營收新台幣4635.68億元，年增67.53%，歸屬母公司稅後淨利1394.53億元，年增294.64%，每股盈餘（EPS）為64.87元。

長榮去年營收、稅後淨利寫下歷史第3高的成績，EPS則創歷史次高。

長榮表示，綜合考量年度獲利及股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，董事會決議將配發現金股利每股32.5元，合計配發現金股利703.64億元，以2024年度稅後淨利1394.53億元計算，配息率約50.46%。

面對2024年全球航運市場的供需挑戰，長榮表示，積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢，同時持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭韌性。

陽明海運2024年合併營收為2227.06億元，稅後淨利641.79億元，EPS為18.38元，董事會決議配發現金股利每股7.5元，配息率約40.8%。

陽明說明，2024全年整體貨櫃產業新增運力約達300萬TEU（20呎櫃），供給大於需求成長，但在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，同時亞洲新興經濟體表現亮眼，帶動全球經濟成長，前3季航運市場暢旺，貨量、運價齊揚。

萬海航運2024年合併營收1617.99億元，年增61.44%，歸屬母公司稅後淨利474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第3高。

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萬海考量長期營運及資本支出，為確保永續經營，並因應未來景氣變化，提升未來經營競爭能力，預計配發現金股利3.5元，配息率為20.7%。

展望2025年上半年，萬海表示，市場續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治影響，且紅海通行仍有風險。此外，各國貿易政策不確定性，影響各國及區域間的進出口狀況，萬海將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局。（編輯：楊蘭軒）1140313