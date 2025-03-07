美擬向中國製船舶收靠港費 業界估貨櫃三雄影響小

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（中央社記者江明晏台北7日電）美擬向與中國有關船隻收停靠港口費，航運諮詢機構指出，台、韓航運公司有望受益，因船隊僅小部分為中國製造，對中遠海運集團打擊較重；業界則分析，國內貨櫃三雄波及小，但運價恐上漲、造船需求有望轉向日、韓。

據路透社今天所見美國政府今年2月27日的行政命令草案，美國計劃向與中國有關的船隻收取停靠港口費用，並將敦促盟友也採取類似措施，否則將遭到報復。

根據行政命令草案，「無論是在何處建造，或懸掛何國旗幟，如果船隻所屬船隊包含在中華人民共和國建造或註冊的船隻」，進入美國港口時應收取費用。

據外電先前報導，美國正擬訂的行政命令，未來航商持有的中國製船舶數量占比超過25%，若航經美國港口將被課以高額費用，費用可能高達150萬美元。

貨櫃航運諮詢機構資料顯示，貨櫃三雄目前航行北美船舶中，長榮、萬海都沒有中國製造的船舶，陽明則有17%；航運人士推測，占比25%以上才是「川普紅線」，初估貨櫃三雄波及小。貨櫃三雄發言體系今天均未回應。

有業者認為，目前相關政策尚未正式拍板，條件也不明，與中國有關的船隻定義為何，是否執行上有難度，都要等政策明朗才能評估。

而全球各大指標航商目前航行北美的船舶中，中國製造船舶數量比重較高的航商，以中遠海運集團COSCO（中遠、東方海外）最高，占51%、以星（ZIM）占32%、達飛（CMA）占21%；全球最大航商地中海航運公司（MSC）占比為11%、馬士基集團（Maersk）和德國的赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）都為8%，占比皆不高。

貨櫃航運諮詢機構評論指出，此舉將對中遠海運集團造成特別嚴重的打擊，而台灣、韓國的航運公司將從此受益，因為他們的船隊中只有一小部分是中國製造。

對於美國計劃向與中國有關的船隻收取停靠港口費用，航商分析也指出，會顯著提高中國航運公司和使用中國建造船舶船隊的運營成本，後果包括運費上漲、供應鏈中斷及全球船舶需求的轉變。

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航商指出，短期內，貨主可能需要承擔更高的成本，導致運費波動，長期而言，造船需求可能會轉向其他國家，以降低對美國關稅的風險；目前全球造船業主要集中在3個國家，分別為中國、韓國和日本，3者合計占全球造船產量的94%以上。

航商認為，市場對日本、韓國和台灣建造的船舶需求可能會增加；同時，中國可能會將造船業務重心轉向非美國貿易航線，為應對這些限制，中國與其他國家之間可能會達成新的造船協議和合作夥伴關係。（編輯：潘羿菁）1140307