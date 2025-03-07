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路透：美擬對中國製造、註冊船隻收泊港費 可能波及長榮海運等業者
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路透：美擬對中國製造、註冊船隻收泊港費 可能波及長榮海運等業者

2025/3/7 13:28（3/7 13:51 更新）
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圖為停靠在高雄港區卸貨的長榮海運貨櫃船。（中央社檔案照片）
圖為停靠在高雄港區卸貨的長榮海運貨櫃船。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）根據路透社今天所見美國政府今年2月27日的行政命令草案，美國計劃向與中國有關的船隻收取停靠港口費用，並將敦促盟友也採取類似措施，否則將遭到報復。

美國總統川普政府正在起草這項行政命令，旨在重振美國造船業，還要削弱中國對全球航運業的控制。

根據行政命令草案，「無論是在何處建造，或懸掛何國旗幟，如果船隻所屬船隊包含在中華人民共和國建造或註冊的船隻」，進入美國港口時應收取費用。

記者尚未聯繫到美國政府和中國官員以取得回應。

報導指出，這項計畫可能波及主要貨櫃運輸業者，包括瑞士的地中海航運公司（MSC）、丹麥的馬士基集團（Maersk）、德國的赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）、台灣的長榮海運，以及載運糧食、燃料和汽車的船隻營運商。

草案也要求美國官員與盟友及合作夥伴交涉，希望他們採取類似行動，否則可能面臨報復。

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行政命令草案指出：「中華人民共和國在海運、物流和造船業的不公平貿易行為，進一步危害美國國家安全和經濟繁榮。」

美國貿易代表署（USTR）調查中國在全球造船業、海運和物流業日益增強的主導地位，於上月提議對進入美國港口的中國製船隻徵收高達150萬美元費用。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140307

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