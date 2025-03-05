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香港長江和記不敵美國強力施壓 退出巴拿馬運河港口營運

2025/3/5 09:33（3/5 10:04 更新）
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一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透社）
一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透社）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市4日專電）擁有巴拿馬運河港口特許經營權的香港公司「長江和記實業」，不敵美國川普政府持續施壓，決定將旗下港口集團80%股份，出售給美國「貝萊德」（BlackRock）資產管理公司。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，「貝萊德」和「長江和記實業」已達成協議，「貝萊德」將收購旗下的「和記港口集團」80%的股份，交易金額約為228億美元（約新台幣7500億元）。

香港億萬富豪李嘉誠旗下的「和記港口集團」，在全球23個國家擁有43個港口的經營權，總共199個泊位，不過交易並不包括該集團在香港、深圳和中國內地的港口資產。

最令人關注的是，這次交易還包括了巴拿馬運河兩端，由「和記港口集團」擁有的「巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）。未來「貝萊德」公司等美國財團將擁有該兩港口90%的權益，另外10%則是由巴拿馬政府持有，形同香港企業勢力完全退出。

巴爾博亞港和克里斯托巴港兩港口由於在簽約過程中涉及貪腐，香港企業不只擁有25年的特許經營權，同時在2021年依照「自動續約條款」，又取得25年的特許經營權直到2047年。巴拿馬現任總統穆里諾（Jose Raul Mulino）政府日前下令審計部門進行調查，並指控該合約嚴重損害巴拿馬的國家利益。

此外，巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）分別位於運河兩端，形同監控運河作業，因此引發美國疑慮。美國總統川普更多次強調「中國士兵經營巴拿馬運河」「不排除派兵收回運河」等言論。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）更藉由2月訪問巴拿馬之際，當面要求巴國總統穆里諾必須立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力，否則川普政府將會採取「必要措施」。穆里諾在美方持續施壓之下，不僅宣布退出與中國簽訂的「一帶一路」合作，也曾考慮和「長江和記實業」提前解除港口運營合約。

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雖然這項交易在美中貿易關係日趨緊張，更涉及美中爭奪巴拿馬運河的戰略控制權，但是「長江和記實業」表示，該交易純屬商業性質，與政治議題無關，而且出售股份，預計將為集團帶來超過190億美元的現金收益，完全是「在商言商」。這項交易案仍需要包括巴拿馬政府以及相關監管部門批准，最遲在4月2日正式完成簽署最終文件，完成所有程序。

根據巴拿馬政府統計，2024年巴拿馬運河的收入約為50億美元，佔該國GDP的4%，美國是巴拿馬運河最主要的用戶，佔整個運河貨運量的74%，其次是中國，佔21%。（編輯：陳慧萍/唐佩君）1140305

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巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，總長82公里，最大長度366公尺，最大寬度49公尺。每年運輸價值約2700億美元的貨物，占全球海上貿易運量5%，美國與中國是最主要使用者。中央社製圖 114年1月17日
巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，總長82公里，最大長度366公尺，最大寬度49公尺。每年運輸價值約2700億美元的貨物，占全球海上貿易運量5%，美國與中國是最主要使用者。中央社製圖 114年1月17日
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