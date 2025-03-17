王道銀：今年股利有望成長 盼澳洲辦事處儘快升分行

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（中央社記者張璦台北17日電）王道銀行今天指出，由於2024年EPS達1元、年增15%，今年股利發放水準應可望比去年好，並以現金股利為主，暫不考慮發放股票股利；海外據點方面，澳洲雪梨辦事處3月初成立，盼能在最短時間內升格為分行。

王道銀行今天舉辦法說會，公布2024年度個體淨收益新台幣77.87億元、年增13%，個體稅後淨利28.56億元、年成長15%；每股盈餘（EPS）1元、年增15%。王道銀指出，排除2022年因租賃合併案認列的一次性收益，2024年個體稅後淨利、EPS皆創歷史新高。

談及股利政策，王道銀指出，2024年度EPS較前一年度成長，因此今年發放的股利，應該可望比去年發放的水準好，王道銀一直希望維持獲利穩定成長，使股利能夠穩定增加，今年發放也會以現金股利為主，暫時沒有考慮發放股票股利。

王道銀表示，將在依法提列各項盈餘公積後，綜合考量各項業務發展所需，同時追求股東利益最大化等原則，以決定股利發放金額，最終發放金額需待董事會決議，並交付股東會通過後才能抵定。

此外，會中媒體關切房貸承作情況，王道銀說明，2024年度房貸業務呈成長格局，未來將根據全球經濟變化以及台灣央行對於房貸的政策安排，因時制宜改變、規劃房貸的承作。

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海外據點營運方面，王道銀指出，澳洲雪梨辦事處已經在3月初正式成立，現在正努力招聘人員，希望能在最短時間內將之升格為分行，同時，王道銀OBU（國際金融業務分行）也已開始大量承作澳洲相關業務，為辦事處升格分行後的獲利布局。

王道銀進一步表示，新加坡創投辦公室則預計第2季正式運作，將瞄準與王道銀能產生綜效的相關業務，以及金融科技（Fintech）業務、綠色投資等，作為發展基礎。（編輯：楊凱翔）1140317