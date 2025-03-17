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富邦金去年大賺逾1股本 韓蔚廷：股利會反映獲利成長

2025/3/17 18:47
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（中央社記者羅元駿台北17日電）富邦金去年繳出獲利新高成績，每股盈餘達新台幣10.77元，賺逾1個股本，投資人關心股利發放水準。富邦金總經理韓蔚廷今天表示，股利一定會反映獲利成長，並同時考量現金與股票，「今年股利應該會比去年好」。

富邦金今天舉行2024年法人說明會，2024年全年稅後淨利為新台幣1508.2億元、創金控歷史新高，每股盈餘為10.77元、連16年穩居台灣金控業之首。

投資人關心今年股利政策。韓蔚廷說明，股利會反映獲利，而股利配發會符合成長，並同時考量現金股利和股票股利。

富邦金去年配發現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計3元，韓蔚廷會後接受媒體詢問並強調，「今年（股利）一定會比去年好」。

不過他也強調，台灣保險業將於2026年正式接軌國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）及台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。因應接軌、強化資本結構要求，近年來壽險業幾乎無法發放現金股利或上繳股利給金控母公司。

他提到，過去提到富邦金的股利配發率落在4成至5成，為股利指引（guidance），但今年實際能發多少還是要整體考量，在董事會通過之前，他能說的有限。

近期台灣金融業吹起整併風，被問及富邦金未來的併購策略時，韓蔚廷說，金融併購很需要緣分，也不是買方市場。目前富邦金對子產業沒有特別順序，只要有綜效、合適且價格合理，都沒有互斥、排序的問題。

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韓蔚廷進一步指出，富邦併購日盛之後，全台已有足夠的分行執照，也正往中南部遷移適合據點。他說，併購一是為投資客戶、在業務上有互補，再來則是投資金融機構的人才。北富銀分行家數夠，併購目前不會以取得執照為考量。

韓蔚廷補充，未來海外併購的重點仍以亞洲地區為主，也不排除歐美地區併購與投資機會。（編輯：潘羿菁）1140317

韓蔚廷
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