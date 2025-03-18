加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／三月雪來了 玉山合歡山司馬庫斯成銀白世界
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 產經

研調：關稅添變數 伺服器供應鏈浮現遷徙潮

2025/3/18 11:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北18日電）研調機構DIGITIMES今天指出，美國客戶考量關稅政策，已開始要求電子製造服務（EMS）業者調整生產據點，推動全球伺服器供應鏈進入新一波遷徙潮。

DIGITIMES說明，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，帶動全球伺服器需求大幅成長，其中AI伺服器成為矚目焦點。不過，地緣政治風險升高及川普2.0關稅政策的不確定性，正重塑伺服器電子製造服務（EMS）業者的供應鏈布局。

根據DIGITIMES研究報告指出，2023年至2025年間，儘管多數EMS業者已於墨西哥設立伺服器組裝廠，這些工廠所需零組件仍以亞太地區供應商為主。統計顯示，供應台灣EMS業者墨西哥工廠的77家供應商中，亞太業者占72家，其中中國與台灣供應商分別達43家與15家，雖然東協國家正逐步切入供應鏈，但目前僅有11家，與中國供應商數量仍有顯著落差。

DIGITIMES表示，隨著川普展開第2任美國總統任期，全球供應鏈面臨雙重挑戰。各國除應對中美科技戰的供應鏈移轉外，又新增川普關稅壓力，墨西哥等國首當其衝，也導致部分EMS業者考慮將墨西哥組裝產能轉移至美國本土。

對原有墨西哥各工廠的上游供應鏈而言，DIGITIMES認為，快速遷廠存在挑戰。由於短期內將低毛利零組件移往美國設廠成本過高，部分供應商可能選擇直接將零組件出口至美國，此舉恐加劇美國與亞太地區的貿易逆差，除非美國因通膨上升導致消費支出緊縮，進而抑制雲端服務業者對伺服器的投資，否則貿易失衡問題恐不會縮小，甚至將進一步擴大。

此外，中美在AI領域的科技競爭日益激烈，伺服器作為AI發展的關鍵設備，兩國供應鏈逐漸出現分歧。

google news透過 Google News追蹤中央社

DIGITIMES觀察，中國伺服器品牌大廠聯想旗下EMS業者聯寶代工的伺服器仍使用部分傳統美系品牌中央處理器（CPU），但中國供應商家數正快速上升，甚至在高附加價值零組件方面，也出現中國業者的身影。包括兆芯自研CPU，以及廣合科技的伺服器用印刷電路板（PCB）、長城電源的伺服器用電源供應器等企業。

展望未來，DIGITIMES認為，儘管美國政府可能進一步收緊對中國AI相關晶片、硬體的出口管制，短期內AI伺服器市場仍由美國供應鏈主導；但隨著中國伺服器供應鏈逐步成熟，並在政策扶植下推動國產化，非歐美市場是否會因中國伺服器具有高度性價比優勢而擴大導入，值得關注。（編輯：林家嫻）1140318

川普
美驅逐移民至薩爾瓦多監禁 委內瑞拉：違反人道罪紐時：川普蒲亭通話止戰 恐淪為瓜分烏克蘭
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
23
更多編輯台推薦新聞：