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科技股領軍 台股終場收22271點上漲153點

2025/3/18 14:13（3/18 14:25 更新）
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台股18日終場收在22271點，上漲153點。（中央社檔案照片）
台股18日終場收在22271點，上漲153點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北18日電）台股今天開高走低，終場收22271.67點，上漲153.04點，漲幅為0.69%，成交值新台幣2739.89億元。權王台積電開盤秒填息，終場上漲6元，收971元，聯發科終場上漲50元，收1475元。

電子股今天上漲0.75%，金融股上漲0.49%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1%。

大型權值股表現漲跌互見，廣達上漲4.5元，收259.5元，鴻海下跌0.5元，收167.5元。

黃仁勳將在台灣時間3月19日凌晨演講，將介紹AI和加速運算技術，今天BBU（電池備援電力模組）概念股表現強勁，新盛力、加百裕、興能高分別以96.8元、41.1元和61.4元攻上漲停。

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CPO矽光子概念股中，虎門科技以132元攻上漲停，立碁上漲4.63%，環宇-KY和全新分別上漲逾3.26%、3.07%。

IC設計概念股中，世紀和點晶分別以1330元、24.45元攻上漲停；揚智收32.9元，上漲5.79%。（編輯：張均懋）1140318

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台股開高走低 台積電秒填息盤中漲幅收斂
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