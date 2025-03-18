中信金去年獲利創新高 高麗雪：股利配發率拚6成

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（中央社記者羅元駿台北18日電）中信金總經理高麗雪今天指出，2024年獲利創新高，將以近年股利配發率約6成上下向董事會建議。另外，在川普2.0時代，金融市場的不確定性很高，但對金控獲利仍樂觀期待。

中信金今天舉行2024年第4季法人說明會，2024年全年稅後淨利新台幣720.3億元、年增28%，每股盈餘（EPS）為3.64元，創歷史新高。

中信金2024年每股盈餘創新高，投資人關心股利政策。高麗雪指出，股利議題將在4月送董事會討論，會考量各子公司業務發展、投資人期待和整體資本規畫。

高麗雪指出，過去幾年中信金的股利配發率約在6成上下，並以現金為主，會依此配發率向董事會建議，但實際數字仍要等董事會通過而定。

談及今年展望，高麗雪指出，美國總統川普上任後，在監管鬆綁、貿易政策、關稅等對市場造成影響。她形容，川普是很厲害的棒球投手、什麼球都會，中信金作為打者盡量掌握時機揮棒，雖不見得揮出全壘打，但還是要敲出安打、創造獲勝機會。

高麗雪說，在川普2.0下，去全球化趨勢明顯，今年金融市場的不確定性很高，但獲利會樂觀期待。中信金在東南亞、日本、美國布局相對完整，未來會持續增加曝光。

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高麗雪指出，中信銀的海外獲利占銀行整體獲利超過3成、逾200億元，中信銀將提供企業全球營運支持，並隨客戶腳步走，而北美、日本地區獲利皆有雙位數成長。

近期市場傳出，中信金擬併購保德信投信。高麗雪表示，針對市場傳言不予評論；不過，中信金除專注在自身的業務成長外，也會看市場上的非自發性機會，並不單是看投信的併購機會，而是普遍關注市場動態。（編輯：楊蘭軒）1140318