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經部規劃於菲國設產業園區 跨部會推動爭取投資條件

2025/3/19 20:36
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（中央社記者劉千綾台北19日電）經濟部長郭智輝持續推動境外關內政策，根據經濟部業務報告表示，為協助台商海外布局，聚焦美國、日本、中東歐等國，並規劃在菲律賓設產業園區，今年4月也將在日本福岡設立台灣貿易投資中心第2個據點，提供業者一站式服務。

郭智輝明天將出席立法院經濟委員會報告業務概況，並備質詢。根據經濟部提交給立法院的業務報告內容，台灣半導體產業長期為全球客戶提供晶圓代工與封裝等專業服務，7奈米（含）以下先進製程市占率超過6成是世界第一，先進封裝也持續領先全球，是全球高科技發展不可或缺的關鍵角色。

總統賴清德近日揭示「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，經濟部將推動AI晶片產業鏈全球聯盟，深化與美日歐盟等民主國家合作，強化台灣供應鏈的國際韌性。

為協助台灣優勢產業及中小企業海外布局，經濟部表示，推動境外關內政策，帶領台商開拓全球版圖，並聚焦美國、日本、中東歐等地，並規劃於菲律賓設產業園區，深化與當地夥伴在關鍵領域的合作。

經濟部官員說明，將綜合評估菲律賓種綠電和成立產業園區的計畫，可能分階段進行，且菲律賓產業園區計畫為涉外事宜，須跨部會規劃和推動，爭取稅務和土地等投資條件，以保障台商當地投資，執行細節尚在規劃階段，將與產業密切溝通。

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經濟部去年底在捷克設立「台灣貿易投資中心」，為境外關內的第1個海外服務據點，第2個據點預計今年4月將在日本福岡設立，提供一站式服務，就近協助業者布局歐洲及日本市場，拓展合作商機。

因應美國新關稅政策，經濟部表示，已成立專案小組即時提供企業支援，並結合「境外關內」策略， 規劃在美設立貿易投資中心，協助企業評估投資環境及媒合當地合作夥伴。（編輯：潘羿菁）1140319

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郭智輝
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