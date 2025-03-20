GTC概念股點火 台股勁揚416點收22377點重返年線
2025/3/20 14:28（3/20 14:52 更新）
（中央社記者吳家豪台北20日電）台股今天開高反彈，輝達GTC概念股回神，電子類股買盤回籠，台積電上漲3.47%，終場加權指數收在今天最高22377.26點，勁揚416.43點，漲幅1.9%，一舉收復5日線22139點、10日線22204點及年線22296點，成交值新台幣2701.34億元。
電子類股扮演攻堅要角，終場指數上漲2.46%，成交比重約68%，金融類股指數小漲0.42%。代表中小型股的櫃買指數上揚1.53%。
電子權值股台積電以985元作收，漲幅3.47%，站回年線約969元；鴻海上揚1.22%，收166元；聯發科傳出與Google合作人工智慧（AI）新晶片，今天終場漲1.37%，收1485元。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC技術大會受訪時淡化川普關稅短期影響，並表示未獲邀收購英特爾，帶動GTC概念股反攻。
輝達供應鏈的光通訊廠波若威盤中攻漲停196.5元直到終場，創歷史新高；散熱廠雙鴻勁揚8.16%，收636元；備援電池模組（BBU）概念股新盛力上漲3.44%，收90.3元；伺服器廠緯穎上漲3.6%，收2015元。
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黃仁勳在GTC大會驚喜發表實體通用型機器人，再度掀起機器人熱潮，凌群、凌華盤中亮燈漲停，收在漲停價73.1元、92.4元；新漢上揚4.26%，收92.9元。
華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，輝達GTC大會提出的實體AI、代理型AI還有很多機會，有利台股盤勢回歸正常，需留意4月2日川普實施對等關稅的影響。截至3月19日，外資已連17天賣超台股，但股市面對低檔還能夠撐住、蓄勢等待反彈，只要外資賣壓減輕，台股有機會往上走。（編輯：林家嫻）1140320
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