股匯雙漲 新台幣升3.6分收33.007元

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（中央社記者蘇思云台北20日電）美國聯準會（Fed）再度宣布利率按兵不動，美股主要指數應聲上揚，台股今天同步大漲逾400點，新台幣連帶走揚，新台幣兌美元今天收33.007元，升3.6分，台北及元太外匯市場總成交量為13.52億美元。

美國聯準會（Fed）如市場預期再次宣布利率不變，預計今年可能還會降息2碼。台股今天開高反彈，輝達GTC概念股回神，電子類股買盤回籠，台積電上漲3.47%收985元，終場加權指數收在今天最高22377.26點，勁揚416.43點。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超246.53億元。

外匯交易員表示，外資買超台股，大舉匯入，帶動新台幣走升，不過後來也有進口商買匯，因此新台幣還是收在33元；新台幣兌美元今天開盤價為33.02元，最高32.965元、最低33.042元，最後收33.007元。

外匯交易員指出，Fed如外界預期利率不變，但美國總統川普關稅措施難以預期，外在經濟環境變數仍多，預料新台幣短期還是震盪整理格局。

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外界關注今年上半年新台幣33元是否成為新常態，央行總裁楊金龍今天在央行理監事會會後記者會回應，台股基本面良好，外資雖然在台股賣超，但也是藉機獲利了結，新台幣近期雖然有些趨貶，但穩定度還是很高，若拉長時間來看，新台幣還是比其他貨幣來得更穩健。

根據央行統計，美元指數上升0.07%，日圓大升0.46%，新台幣走揚0.11%，新加坡幣升0.06%，人民幣小貶0.03%，韓元重貶0.48%。（編輯：潘羿菁）1140320