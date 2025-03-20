昇達科：低軌衛星需求大增 越南買地蓋新廠

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（中央社記者潘智義台北20日電）網通廠昇達科技（3491）董事長陳淑敏今天表示，對2024年表現相當滿意，不只財務數字，布局、擴廠、客戶認證都相當不錯，並將在現有越南廠對面買5倍大土地蓋新廠。

昇達科今天舉行法人說明會，陳淑敏指出，最大客戶去年約有180趟火箭發射紀錄，今年仍可望正向成長，雖已配合境外設廠，但為達客戶需求，將簽約購買越南廠現址對面土地，約1萬5000平方公尺（約4500坪）。

昇達科技統計，2024年合併營收新台幣23.35億元，創歷年新高，年增47.3%，每股盈餘8.59元，獲利規模較2023年大幅度躍升。

陳淑敏說，雖然低軌衛星最大客戶跨入政治，被部分國家下游客戶抵制，但有利第2、3名客戶追趕，雖然第3名客戶目前連衛星都未發射，但去年所下訂單很多，主因其已簽約發射80幾趟衛星；這家客戶「發射衛星是真的」，因並非新創事業，需等衛星準備量夠了再發射，讓逐次發射衛星都能穩定持續。

另外，中國排定發射1200顆衛星，追趕速度非常快，雖衛星發射為官方掌握，資訊不夠透明，但華為也是昇達科客戶，只要華為有參與，未來就有希望接獲訂單，相信昆山廠有能力滿足需求。

陳淑敏透露，先前參加衛星展遇到外國客戶，意外的跑來談訂單，期盼短期能夠交貨。

昇達科總經理吳東義表示，去年低軌衛星占營收43%，今年1、2月營收占比已近55%，即便小月占比仍超過去年，其中2月每股盈餘達0.74元。

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吳東義指出，過去銷售4G、5G產品不需擴廠，但因應低軌衛星需求擴廠，越南廠主要也是應客戶要求去東南亞，現有廠房足夠供應至明後年需求量。為配合客戶突然新增大量需求，將購買4000至5000坪土地蓋新廠，約1、2年可蓋好，若來不及仍可採取目前租廠做法；因客戶部分產品仍可在台灣生產，加上汐止新廠產能，應可充分滿足客戶。

低軌衛星外，他指出，5G固定無線接入（FWA），在地廣人稀處非常好用，每年成長率可觀，因無線接入在戶外掛一個終端設備（CPE）便可接取；由於吞吐量大，過去4G接取並不是很理想，進入5G時代將可有較大的市場。（編輯：楊蘭軒）1140320