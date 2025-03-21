台積電31日高雄舉辦2奈米廠擴產典禮 展深耕台灣決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹21日電）台積電今天表示，將於3月31日在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，由共同營運長暨執行副總經理秦永沛主持。台積電日前宣布加碼對美國投資1000億美元後，此時大動作舉辦擴產典禮，展現深耕台灣決心。

台積電2奈米將於2025年下半年在新竹廠量產，並在高雄科學園區建立多階段2奈米晶圓廠。台積電預計3月31日舉辦2奈米廠擴產典禮，對供應商的合作努力表達感謝之意。

台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再至少投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，台積電將在美國投資達1650億美元，引發各界關注，憂心是否弱化台灣半導體優勢。市場認為，此時台積電在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，展現深耕台灣意味濃厚。

台積電2奈米為首度採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構的製程技術，與N3E製程技術相比，在相同功耗下，速度增加10%至15%，在相同速度下，功耗降低25%至30%，同時晶片密度增加逾15%。（編輯：林淑媛）1140321