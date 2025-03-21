加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高山積雪頻傳山難 未帶雪地裝備影響安全最重罰禁入園3年
首頁 / 產經

光復新村文資標租案標脫 將改造為旅宿文創藝術空間

2025/3/21 18:43（3/21 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財政部國有財產署中區分署為引進民間資源，活化光復新村，去年12月30日公告辦理文化資產標租。根據今年3月19日評選結果，由知達開發股份有限公司得標，後續將改造為旅宿、文創藝術空間及創意市集。圖為霧峰景點光復新村。（中央社檔案照片）
財政部國有財產署中區分署為引進民間資源，活化光復新村，去年12月30日公告辦理文化資產標租。根據今年3月19日評選結果，由知達開發股份有限公司得標，後續將改造為旅宿、文創藝術空間及創意市集。圖為霧峰景點光復新村。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）財政部國有財產署中區分署為引進民間資源，活化光復新村，去年12月30日公告辦理文化資產標租。根據今年3月19日評選結果，由知達開發股份有限公司得標，後續將改造為旅宿、文創藝術空間及創意市集。

中區分署說明，霧峰光復新村省府眷舍為省政府於1956年疏遷中部實施花園城市（中興新村）的先期實驗場域，見證省府疏遷歷史及時代故事，具有台灣城鄉發展史的里程意義。

中區分署指出，光復新村自2024年底納入交通部觀光署參山國家風景區管理處轄管範圍，中區分署配合觀光計畫推動，積極辦理光復新村文化資產標租作業，本次招標基地位於霧峰區信義路42號，毗鄰國立自然科學博物館九二一地震教育園區，土地面積1109坪，地上為3層樓建築，紅磚外牆整體視覺典雅，為省府時期提供任職距離遙遠者借用居住，極具文化資產意義。

中區分署表示，這次招標有2家業者參與投標，經專家學者及機關代表評選結果，由知達開發股份有限公司得標，此公司具有承攬國立台灣工藝研究發展中心所屬單身宿舍改造成「知達工藝會館」、改造苗栗縣教師會館暨勞工育樂中心為「水漾月名度假文旅」的經營實績。

中區分署指出，此案未來將規劃1樓為文創工藝展售場域及餐廳、2樓為文創藝術空間供工藝研習使用、3樓則為民宿空間供旅遊民眾與創作青年住宿服務，戶外廣場則設置創意市集或小農市集使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中區分署進一步表示，光復新村新生路以南的眷舍為該區發展核心，目前與台中市政府委託改良利用作為青年創業基地「摘星計畫」及原住民產業拓銷「源流據點」共53戶，出租非營利組織團體使用8戶，提供台中市政府消防局搜救犬隊使用計4戶。

中區分署表示，為加速文化資產活化，規劃於今年度5月將再擇霧峰區信義路14號等8戶、8月擇霧峰區信義路1號等19戶、11月擇信義路9號等24戶辦理文化資產標租作業，若順利標脫，新生路以南眷舍可期於近年內完成修復再利用，為霧峰地區增添多元旅遊景點。（編輯：潘羿菁）1140321

#國立自然科學博物館
#國有財產署
#觀光署
#交通部
#財政部
#參山國家風景區管理處
#國產署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：