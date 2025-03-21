光復新村文資標租案標脫 將改造為旅宿文創藝術空間

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部國有財產署中區分署為引進民間資源，活化光復新村，去年12月30日公告辦理文化資產標租。根據今年3月19日評選結果，由知達開發股份有限公司得標，後續將改造為旅宿、文創藝術空間及創意市集。

中區分署說明，霧峰光復新村省府眷舍為省政府於1956年疏遷中部實施花園城市（中興新村）的先期實驗場域，見證省府疏遷歷史及時代故事，具有台灣城鄉發展史的里程意義。

中區分署指出，光復新村自2024年底納入交通部觀光署參山國家風景區管理處轄管範圍，中區分署配合觀光計畫推動，積極辦理光復新村文化資產標租作業，本次招標基地位於霧峰區信義路42號，毗鄰國立自然科學博物館九二一地震教育園區，土地面積1109坪，地上為3層樓建築，紅磚外牆整體視覺典雅，為省府時期提供任職距離遙遠者借用居住，極具文化資產意義。

中區分署表示，這次招標有2家業者參與投標，經專家學者及機關代表評選結果，由知達開發股份有限公司得標，此公司具有承攬國立台灣工藝研究發展中心所屬單身宿舍改造成「知達工藝會館」、改造苗栗縣教師會館暨勞工育樂中心為「水漾月名度假文旅」的經營實績。

中區分署指出，此案未來將規劃1樓為文創工藝展售場域及餐廳、2樓為文創藝術空間供工藝研習使用、3樓則為民宿空間供旅遊民眾與創作青年住宿服務，戶外廣場則設置創意市集或小農市集使用。

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中區分署進一步表示，光復新村新生路以南的眷舍為該區發展核心，目前與台中市政府委託改良利用作為青年創業基地「摘星計畫」及原住民產業拓銷「源流據點」共53戶，出租非營利組織團體使用8戶，提供台中市政府消防局搜救犬隊使用計4戶。

中區分署表示，為加速文化資產活化，規劃於今年度5月將再擇霧峰區信義路14號等8戶、8月擇霧峰區信義路1號等19戶、11月擇信義路9號等24戶辦理文化資產標租作業，若順利標脫，新生路以南眷舍可期於近年內完成修復再利用，為霧峰地區增添多元旅遊景點。（編輯：潘羿菁）1140321