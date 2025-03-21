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日勝生布局循環經濟 子公司日鼎投控現增9.52億

2025/3/21 18:59（3/21 21:26 更新）
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日勝生21日說明，子公司日鼎投控將計畫現增新台幣9.52億元，將由日勝生全數認購，為日勝生集團循環經濟事業建設與維運，增加助力。圖為111年桃園市政府與寶鼎再生水股份有限公司簽訂「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」投資契約。（中央社檔案照片）
日勝生21日說明，子公司日鼎投控將計畫現增新台幣9.52億元，將由日勝生全數認購，為日勝生集團循環經濟事業建設與維運，增加助力。圖為111年桃園市政府與寶鼎再生水股份有限公司簽訂「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」投資契約。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北21日電）日勝生今天發布事業新里程，循環經濟事業將擴大布局，子公司日鼎投控將計畫現增新台幣9.52億元，將由日勝生全數認購，為日勝生集團循環經濟事業建設與維運，增加助力。

日勝生今天發出新聞稿指出，日勝生旗下100%持股的日鼎投控公司，計劃發行新股990萬股，每股面額10元，採溢價發行，以日鼎投控今年2月28日自結報表淨值的淨值，每股96.24元為發行價格，總計增資金額為9.52億元，將由日勝生全數認購。

待增資完成後，日鼎投控實收資本額將達9.75億元，旗下並有100%持有的日鼎水務，建造和維運桃園最大污水下水道BOT案。

日勝生表示，集團支持建設桃園智慧水資源系統，截至目前為止累計總投資金額達164億元，日鼎水務已接管15萬戶並進行污水回收與處理，貢獻桃園公共下水道接管率約6成以上。

日勝生轉投資、持股70%的寶鼎再生水，建置桃園北區再生水系統，2024年9月每日開始供應南亞塑膠8000 CMD再生水，10月每日再提供中油桃煉廠1萬CMD再生水。

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日勝生表示，日鼎水務正建置桃園北區第三期污水處理系統，計畫增加厭氧消化系統，並加速污泥能源轉化技術，預計三期回收處理系統每年碳排放量降低約6%。

日勝生也指出，將拓展新技術研發，參與政府與企業水資源管理計畫，以推動綠色經濟轉型，打造水資源永續管理模式。（編輯：潘羿菁）1140321

#日勝生
日勝生轉投資、持股70%的寶鼎再生水，建置桃園北區再生水系統，此為示意圖。（日勝生提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月21日
日勝生轉投資、持股70%的寶鼎再生水，建置桃園北區再生水系統，此為示意圖。（日勝生提供）中央社記者何秀玲傳真 114年3月21日
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