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東典改選董事孫正強出任董事長 強化光學感測等發展

2025/3/21 19:54
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（中央社記者潘智義台北21日電）光通訊濾鏡廠東典光電科技今天召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事，隨後董事會推選孫正強出任董事長，總經理由蘇立群續任。

東典光電說明，去年底完成現金增資後，今天再選出新任董事及獨立董事分別4名與3名，其中，董事陳正德續任，新任董事由生豐資本法人代表孫正強、生豐一號投資法人代表楊宗翰及沈慧誠出任；獨立董事則由現任東典光電獨立董事陳以敦、CW Crescent Tech執行合夥人陳若中，以及鴻呈實業財務副總經理邱寶桂擔任。

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東典光電指出，孫正強曾任中華開發投資部與資產管理公司經理，過往完成包含易通展、沛波、久陽、凱勝、御嵿等多家企業整併與後續經營，目前經營領域橫跨環保綠能、電子組件、餐飲觀光、網路通訊等多項產業，具備企業整併與經營資歷。

孫正強表示，新的東典光電將會在現有光通訊鍍膜技術基礎上，積極開展光學感測，半導體光學、網通、光電整合、光電化學材料以及資訊安全等產業布局、期待多元技術的投資開發能夠開啟新的契機。（編輯：潘羿菁）1140321

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孫正強
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