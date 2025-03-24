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光陽：內部高層並無不合 無經營權之爭問題

2025/3/24 15:56（3/24 16:56 更新）
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媒體先前報導光陽（KYMCO）內部高層不合，對此光陽24日下午發布聲明，澄清高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題。圖為光陽高雄總部一隅。中央社記者鍾榮峰攝 114年3月24日
媒體先前報導光陽（KYMCO）內部高層不合，對此光陽24日下午發布聲明，澄清高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題。圖為光陽高雄總部一隅。中央社記者鍾榮峰攝 114年3月24日
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）媒體先前報導，光陽（KYMCO）集團今年將改選董事，光陽內部高層對董事長柯勝峯經營策略有雜音，對此光陽今天下午發布聲明，澄清高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題，媒體報導內容不實。

媒體先前報導，今年光陽將改選董事，檯面下暗潮洶湧，傳出內部對於柯勝峯的經營策略有雜音，柯勝峯恐面臨經營權保衛戰。

光陽下午聲明指出，近期特定媒體對光陽集團的不實報導，內容充斥穿鑿附會、斷章取義與惡意揣測，嚴重誤導大眾，並損害光陽名譽，對企業經營及品牌形象造成重大傷害。

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光陽表示，集團董事會於3月召開，會中全體出席董事一致決議，高層並無不合，經營團隊運作正常，無經營權之爭問題，媒體報導內容不實。

光陽指出，對有心人士刻意散布不實訊息，意圖破壞公司發展、損害股東權益行徑，予以強烈譴責。針對任何不實報導與惡意言論，光陽將採取法律行動，追究相關人士責任。（編輯：楊蘭軒）1140324

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