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「亞亞在台灣」稱沒打算離開 卓榮泰：主權安全無妥協空間
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看好台積電供應鏈商機 王道銀加大力道發展美國子行

2025/3/24 16:34（3/24 17:23 更新）
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王道銀行董事長駱怡君24日表示，美國政府端出刺激經濟措施，加上台積電赴美設廠帶動供應鏈擴大在美布局，王道銀行集團有看到相關商機，在美子行過去的業務主軸是商用不動產，今年將把業務範疇多元化，拓展消金、企金，加大在美發展力道。（中央社檔案照片）
王道銀行董事長駱怡君24日表示，美國政府端出刺激經濟措施，加上台積電赴美設廠帶動供應鏈擴大在美布局，王道銀行集團有看到相關商機，在美子行過去的業務主軸是商用不動產，今年將把業務範疇多元化，拓展消金、企金，加大在美發展力道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北24日電）王道銀行董事長駱怡君今天表示，美國政府端出刺激經濟措施，加上台積電赴美設廠帶動供應鏈擴大在美布局，王道銀行集團有看到相關商機，在美子行過去的業務主軸是商用不動產，今年將把業務範疇多元化，拓展消金、企金，加大在美發展力道。

駱怡君今天接受媒體聯訪時指出，近年王道銀業績持續上揚，2024年每股盈餘（EPS）達新台幣1元；股利方面，現在沒辦法提供確切數字，但盼一年比一年好，董事會、股東會通過之後就會定案。

駱怡君表示，雖然美國近期一連串新政策走向難料，不過王道銀集團擁有較好的立基點，因為在美國已有子行美國華信銀行（EverTrust Bank），現在美國政府端出刺激經濟、減稅政策，相信美國未來消費潛力可期，加上晶圓大廠台積電赴美設廠，也會帶動相關上下游業者擴大在美布局，王道銀確實有看到相關商機。

駱怡君指出，過去華信銀行是承作商用不動產（CRE）業務居多，今年目標是將業務範疇多元化，包含企金、消金等，加大在美發展力道，也相信華信銀行今年能為集團帶來更多獲利機會；至於在美據點是否會拓展到台積電設廠的亞利桑那州，需綜合評估。

駱怡君表示，澳洲雪梨辦事處已開業，今年將聚焦建立業務基礎，逐步開拓當地客群，朝升格為分行的目標邁進，時間上希望盡快，並盼成為在澳洲最有影響力的台資銀行；在新加坡成立的創投辦公室，則預計第2季啟動營運。

媒體追問房貸承作量能，駱怡君指出，過去王道銀著墨之處其實不是在房貸業務，所以相對於其他銀行，王道銀可承作水位應是稍微再多點，但辦理房貸時，也會希望與客戶有多方位、多元業務的往來。

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針對併購議題，駱怡君說，不管是併購其他業者，或邀請他方參股，都是要看緣分，王道銀不躁進，會待到水到渠成時，「我們一定要先把自己做好」，包含獲利愈來愈好，海外布局更穩健成長，且中長期希望海外據點對獲利的貢獻可以超過5成，「我們隨時都在看各種各樣機會」。

此外，電價費率審議會預計月底開會，媒體關切對電價調整方案的看法。駱怡君回應，台灣電價在全球其實並不算很貴，站在企業立場來看，會比較擔心電不夠，且台灣希望吸引更多國際公司來台設廠或設立研發中心等，在此情況下，電量供應一定要穩定，這是最基本的；如何平衡電量需求、民眾對於電價的期待，有賴政府智慧。（編輯：潘羿菁）1140324

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