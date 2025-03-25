美股強彈 台股可望挑戰年線反壓

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）美國總統川普的關稅政策反覆，持續干擾股市，台股24日開高走低、由紅翻黑，終場下跌102.46點，收在22106.64點，年線得而復失。法人分析，關稅戰不確定性仍然存在，但許多公司估值已來到合理水準，預期台股下檔空間有限。

美國白宮24日指出，川普考慮下週實施比原先預期溫和的關稅措施，激勵華爾街主要指數應聲大漲。道瓊工業指數揚升597.97點或1.42%，收42583.32點；標普500指數上漲100.01點或1.76%，收5767.57點。

以科技股為主的那斯達克指數勁揚404.54點或2.27%，收18188.59點；費城半導體指數上漲136.27點或2.99%，收4694.22點。

個股方面，輝達（NVIDIA）上漲3.71美元或3.15%，收在121.41美元；特斯拉（Tesla）強彈29.68美元或11.93%，收278.39美元；台積電ADR也上漲4.43美元或2.51%，收在181.16美元。

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中信投信分析，上週輝達（NVIDIA）GTC大會上，執行長黃仁勳介紹下一代AI晶片Blackwell Ultra，以及再下一代的AI加速器Rubin晶片等，另外還有矽光子、機器人等新技術和新應用，AI相關供應鏈長期展望仍看好。

中信投信認為，雖然目前關稅戰不確定性因素仍存，但許多公司估值已來到合理水準，預期台股下檔空間有限，建議投資人可聚焦基本面優秀且獲利穩健的題材股。（編輯：林家嫻）1140325