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市場關注美國下週關稅動作 亞股震盪走勢不一

2025/3/24 18:49
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（中央社香港24日綜合外電報導）由於美國下週將對主要貿易夥伴課徵關稅，市場憂心恐對全球經濟帶來嚴重打擊，亞洲股市今天走勢震盪。

川普宣布4月2日是美國「解放日」之後，這個日期成為市場關注焦點。川普即將公布一連串對等關稅措施，以回應其他國家對美國課徵的關稅。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）研究部門負責人魏斯頓（Chris Weston）指出：「市場對川普4月2日『解放日』的預期心理與提前布局，以及數日或數周後宣布的一連串關稅相關消息，將成為左右本週市場價格走勢、情緒心理和流動性的因素。」

「隨著天空開始變得陰沉、資本市場內部瀰漫壓力，市場人士不禁懷疑是否應該要提前準備，迎接即將席捲市場的不確定性風暴。」

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）告訴彭博社，川普的舉動「不令人意外，但會造成嚴重破壞」。

然而，彭博披露美國政府考慮實施更針對性的關稅措施，部分國家受到的影響可能較其他國家更大，而且這些關稅措施的嚴重程度未如之前預期般嚴苛後，投資人開始抱持希望。

而在彭博發布上述報導前，川普於21日告訴記者，他的計畫「將有彈性」。

亞股今天走勢震盪，東京、首爾、台北和馬尼拉股市皆挫跌。

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前2個交易日挫跌的港股今天收高；上海、雪梨、新加坡和威靈頓股市也微幅收高。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140324

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