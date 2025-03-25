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全球供應鏈變遷 中菲行：強化東南亞、印度物流

2025/3/25 18:34（3/25 18:53 更新）
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中菲行表示，全球供應鏈逐步多元化，企業勢必要強化東南亞、印度的物流與貿易合規能力。(中央社檔案照片)
中菲行表示，全球供應鏈逐步多元化，企業勢必要強化東南亞、印度的物流與貿易合規能力。(中央社檔案照片)
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（中央社記者江明晏台北25日電）中菲行執行長施振昇在TPM25跨太平洋海事年會上表示，全球供應鏈逐步多元化，企業勢必要強化東南亞、印度的物流與貿易合規能力，而川普政府提倡的美國製造，將為物流供應商創造巨大機遇。

TPM25跨太平洋海事年會在3月初登場，今年吸引多名業界高層，包括來自DHL Global Forwarding、馬士基（Maersk）以及太平船務（PIL）的代表。

中菲行今天發布新聞稿指出，執行長施振昇在TPM25的論壇中發表演說。他強調，隨全球供應鏈逐步多元化，企業勢必要強化東南亞及印度的物流與貿易合規能力，要駕馭貿易法規的複雜性、當地市場動態及運輸基礎設施，對企業而言確實是挑戰。

觀察全球貿易變化，施振昇指出，在2018年至2023年間，中國對美國的貿易流量下降19%，而同期東協對美國的貿易則激增91%。

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他表示，過去5年間流入印度與東南亞的外國直接投資（FDI）成長約50%，凸顯這些區域逐漸成為全球製造業的重鎮，而台灣在電子與半導體等高科技產業扮演關鍵角色。

此外，施振昇指出，川普政府持續吸引外國製造業投資回歸美國，富士康、廣達、英業達、和碩等主要合約製造商正將部分蘋果產品的生產設施遷至美國或美國與墨西哥的邊界，這些轉變將為中菲行集團等物流供應商創造巨大機遇，戰略重點仍是提供往返及橫跨亞太地區的客製物流解決方案。（編輯：楊蘭軒）1140325

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