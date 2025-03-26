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美股多走揚台積電ADR小跌 投顧：台股留意套牢賣壓

2025/3/26 08:30
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（中央社記者江明晏台北26日電）市場對關稅疑慮稍微緩解，美股4大指數25日多走揚，但輝達與台積電ADR小跌，台股昨天上漲166.55點，終場收在22273.19點，投顧分析，後續重點為美國4月2日關稅實際課徵情況，指數將面臨中期均線套牢賣壓，在年線22321點附近震盪整理。

市場對關稅疑慮稍微緩解，美股4大指數25日多小漲。道瓊工業指數微漲4.18點或0.01%；標普500指數上揚0.16%；那斯達克指數挺升0.46%；費城半導體指數下挫0.7%。

輝達股價跌0.59%，收在120.69美元；台積電ADR（美國存託憑證）下跌0.14%，收180.9美元。

台股25日上漲166.55點，終場收在22273.19點，成交值新台幣2498.64億元。據證交所統計，三大法人同步站在買方，合計買超102.09億元。

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其中，投信和自營商分別加碼34.77億元和3.23億元，外資及陸資買超64.09億元。

投顧指出，台股試圖築底反彈，目前觀察重點為美國4月2日關稅的實際課徵情況，台股反壓區已降至22530點，加權指數即將面臨中期均線的套牢賣壓，預估近期仍將在年線附近震盪整理。（編輯：林家嫻）1140326

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