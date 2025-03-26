川普家族事業深入加密貨幣市場 將推穩定幣USD1

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）美國總統川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial）今天在聲明中說，將推出與美元掛鉤的穩定幣USD1。

路透社報導，「世界自由財務」上週剛表示，已發售加密貨幣$WLFI籌集5.5億美元。

「世界自由財務」在聲明中說，穩定幣USD1將完全獲得美國公債、美元和其他約當現金支持，並維持在1美元的價值。

與美元掛鉤的Tether和USDC等穩定幣近年價值飆升，如今成為數兆美元加密貨幣交易產業一大要角，有助不同加密貨幣之間轉移資金或轉為普通現金。

根據資料供應機構CoinGecko，目前流通中的穩定幣總值超過2370億美元。

近年來隨著利率飆升，這類代幣為發行人帶來豐厚利潤。全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）去年獲利即超過130億美元。

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「世界自由財務」共同創辦人魏科夫（Zach Witkoff）說，「主權投資人和主要機構」將能夠將USD1「整合至他們無縫、安全的跨境交易策略中」。

「世界自由財務」指出，USD1將「受到第三方會計事務所定期審計儲備投資組合的全力支持」，但未詳述這家會計事務所或發行日期等細節。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140326