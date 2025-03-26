加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國家發射場落腳屏東九棚 屏縣府規劃打造太空村

2025/3/26 16:22（3/26 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國科會國家發射場落腳屏東縣滿州鄉九棚村，計畫打造九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際。圖為日前屏東縣長周春米（前右5）前往會勘。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月26日
國科會國家發射場落腳屏東縣滿州鄉九棚村，計畫打造九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際。圖為日前屏東縣長周春米（前右5）前往會勘。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）國科會國家發射場落腳屏東縣滿州鄉九棚村，屏東縣長周春米今天表示，已計畫打造九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際。

周春米透過新聞稿表示，感謝國科會及審查委員支持。屏東縣擁有發射火箭得天獨厚地理優勢，不僅牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，目前也有太空產業進駐屏東科學園區及科技產業園區，即將形成產業供應鏈，太空產業在屏東蓄勢待發，將全力配合推動。

周春米表示，自國科會開始勘選國家發射場域候選場址以來，縣府傾力配合，除了與國科會、滿州鄉公所共同進行地方溝通，取得居民簽連署書全力支持外，更協助國科會盤點各項基礎設施，包括地籍圖資更新、水電、醫療、聯外交通路網升級配套，做好各項準備。

google news透過 Google News追蹤中央社

周春米指出，已計畫打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，期待未來與國科會、國家太空中心攜手合作太空科技立足屏東、開創星未來。

國家火箭發射場確定落腳屏東後，國科會後續將展開實質規劃及環評作業，將參考國際案例並依據國內環評、開發計畫及水土保持等相關法令及規範辦理開發。（編輯：陳清芳）1140326

#屏東
#屏東縣
#國科會
#國家太空中心
#周春米
#滿州鄉
#科學園區
#產業園區
國科會國家發射場場域選址作業採層級分析法，分別就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度、10項評估準則及22項衡量指標，進行評選審查，最後落腳屏東縣滿州鄉九棚村。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月26日
國科會國家發射場場域選址作業採層級分析法，分別就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度、10項評估準則及22項衡量指標，進行評選審查，最後落腳屏東縣滿州鄉九棚村。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月26日
周春米
挖掘屏東私房景點 政府推出SOLO專書第2輯屏東兒童節「包圍縣府」 彩繪公車、模擬一日縣長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：