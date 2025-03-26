國家發射場落腳屏東九棚 屏縣府規劃打造太空村

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）國科會國家發射場落腳屏東縣滿州鄉九棚村，屏東縣長周春米今天表示，已計畫打造九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際。

周春米透過新聞稿表示，感謝國科會及審查委員支持。屏東縣擁有發射火箭得天獨厚地理優勢，不僅牡丹鄉旭海村設有短期科研探空火箭發射場域，目前也有太空產業進駐屏東科學園區及科技產業園區，即將形成產業供應鏈，太空產業在屏東蓄勢待發，將全力配合推動。

周春米表示，自國科會開始勘選國家發射場域候選場址以來，縣府傾力配合，除了與國科會、滿州鄉公所共同進行地方溝通，取得居民簽連署書全力支持外，更協助國科會盤點各項基礎設施，包括地籍圖資更新、水電、醫療、聯外交通路網升級配套，做好各項準備。

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周春米指出，已計畫打造滿州鄉九棚村為太空村，串聯太空產業鏈，結合生態旅遊與火箭觀光接軌國際，期待未來與國科會、國家太空中心攜手合作太空科技立足屏東、開創星未來。

國家火箭發射場確定落腳屏東後，國科會後續將展開實質規劃及環評作業，將參考國際案例並依據國內環評、開發計畫及水土保持等相關法令及規範辦理開發。（編輯：陳清芳）1140326