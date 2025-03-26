巨大劉湧昌：谷底已過 拚3年內品牌營收破千億

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（中央社記者潘智義台北26日）自行車廠巨大董事長劉湧昌今天表示，庫存問題已大致過去，並接獲新訂單，但仍須觀察俄烏戰事造成歐洲通膨壓力及消費力下降的影響，希望3年內品牌營收能超過新台幣1000億元。

台北國際自行車展今天開幕，巨大舉行記者會說明產業現況，劉湧昌指出，歐美市場谷底已過，只剩最後幾個月庫存，訂單回籠，2月成長比例高，前2月營收年增13%，手中訂單成長也高達兩位數。

劉湧昌說明，去年中國市場賣得非常好，今年1、2月可能天氣太冷，業績有點衰退，不過歐、美設計代工（OEM）客戶訂單回籠，朝良性方向發展。

他說，中國去年自行車內銷近230萬台，今年即便稍差也不錯，去年靠中國市場賺錢，今年整體市場相對樂觀，中國掉一點，其他地區成長，所以整體還是成長。

對於美國總統川普（Donald Tuump）加徵關稅議題，劉湧昌認為，業界彷彿得了「川普憂鬱症」，早上起床看新聞了解川普關稅政策，晚上睡前還要再看一次新聞，但2次說法可能完全不一樣。

劉湧昌直言，美國設廠成本太高，現階段先顧好越南廠、匈牙利廠就好，暫不考慮到美國設廠，目前觀察美越兩國政府互動，猜測美國對越南課徵關稅，不至於課到40%、50%高關稅，所以越南廠銷美仍是可行方案。

巨大執行長劉素娟解釋，自行車產業非常特殊，聚落形式很強，台灣自行產業成功也是因為聚落團結，美國當地能否建廠一定會考慮聚落效應，想讓產業聚落快速移轉並不可能。

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劉湧昌看好日本自行車市場，1年銷日7萬台自行車，日本千萬台自行車市場當中，有800萬台的運動型變速車款，只要搶下其中50萬台變速車市場，就相當可觀，比台灣市場還大。

對於騎乘微笑單車YouBike列入個人碳權計算，劉湧昌說，已找學者研究騎行自行車的碳權方法學，希望明年碳權方法學可以完成；另外，對於自行車品牌併購雖可考慮，但卻不敢行動，即便目前有許多品牌透過銀行找上門談併購，但並未成真。（編輯：潘羿菁）1140326