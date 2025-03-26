富邦媒谷元宏：拓展南部當日配 訂閱制將推分級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北26日電）面對蝦皮推出當日到貨服務，富邦媒總經理谷元宏今天表示，一日配送範圍目前為北北基桃和台中，早上10點前訂貨，部分地區6小時到貨，今年計畫此服務拓展至南部；此外，VIP訂閱制「moPlus」考慮會員人數成長有限，未來將推出「light（輕量級）版」。

谷元宏今天出席富邦媒的媒體春酒時也指出，南部物流中心啟用後，出貨頻次高的商品可由南倉直接出貨，降低過去北區倉庫需支援中南部的壓力，可提升整體物流效率與消費者體驗。

他預期，此舉不僅能讓北部物流中心騰出空間存放更多品項，還能進一步降低成本，並加快配送速度。富邦媒今年也將加強中南部車隊覆蓋率，以鞏固物流競爭力。

透過 Google News 追蹤中央社

除了物流服務之外，富邦媒去年推出的VIP訂閱制「moPlus」，年費新台幣2399元，希望成為鞏固高消費族群的利器。谷元宏坦言，目前因門檻較高，會員人數成長有限，未來將推出「light版」訂閱制，以擴大客群，但具體方案仍在規劃中。

針對競爭對手酷澎近期也宣布推出「WOW會員」訂閱制，主打無條件免運，會員可免費試用90天，之後每月月費為59元。谷元宏認為，momo現有免運門檻已具競爭力，超商取貨滿額399元，宅配490元，在台灣市場「免運」未必是消費者決策的主因，未來momo會更聚焦於提升會員附加價值以及配送體驗。（編輯：翟思嘉）1140326