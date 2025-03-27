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川普祭汽車關稅美股收跌 投顧：聚焦經濟數據

2025/3/27 08:23（3/27 08:28 更新）
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圖為加州一處停車場。（路透社）
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（中央社記者何秀玲台北27日電）美國總統川普祭汽車關稅，美股主要指數26日收跌，台積電ADR跌4.09%；台股26日終場跌12.9點，收22260.29點。投顧指出，美國擬提對等關稅，具體措施未明，台股走勢恐難以明朗。

另外，投顧表示，聯準會本週五將公布最青睞的通膨指標2月PCE物價指數，將成市場關注焦點。

凱基投顧表示，26日大盤高點持續逼近月線壓力，但買盤仍無力追價，成交量急凍至近年新低水準，再度挑戰月線未果；技術面呈現價穩量縮走勢，有利短線持續挑戰月線，站上月線後有機會挑戰3月13日長黑高點22552點，站上22552點後就能完成底部型態，使反彈走勢進一步延伸。

川普擬宣布對汽車行業徵收新關稅，美股主要指數26日收跌，道瓊工業指數下跌132.71點或0.31%，收報42454.79點；標普500指數下挫64.45點或1.12%，收在5712.20點；那斯達克指數挫跌372.84點或2.04%，收17899.02點。

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三大法人26日合計買超41.95億元。其中，自營商買超8.53億元，投信買超35.68億元，外資及陸資賣超2.26億元。值得注意的是，外資再度轉賣，自營商連2買，投信則連續4個交易日買超。

根據公開資訊指出，外資26日賣超排行，聯電逾1.5萬張居冠，賣超長榮航逾萬張、群益優選非投等債逾7000張，接續賣超亞光、台積電、友達、永豐金、台化、華南金、仁寶。其中賣超台積電逾5200張。（編輯：林家嫻）1140327

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