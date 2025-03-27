國票金：併購需視時機 先提升內部業務綜效

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（中央社記者蘇思云台北27日電）近期國內金融業併購案頻傳，外界關注國票金是否有併購規劃。國票金今天表示，併購要看時機，會先在現有架構下提升子公司規模經濟與綜效，目標先讓樂天銀行跟金控在資本市場與法金市場做更好的業務結合。

國票金今天下午舉行線上法人說明會，由國票金總經理陳冠舟主持。陳冠舟表示，國票金2024年稅後淨利21億7113萬元，年成長8.54%，每股稅後盈餘0.61元，每股淨值11.88元。

國票金主管說明，國票金今年前2月稅後淨利為3億2364萬元，年減2成，主因為子公司在票債券跟經紀業務表現不如去年同期，創投子公司處分一些投資標的，因此整體跟去年狀況大致持平。

2024年8月台新金與新光金的「新新併」浮上檯面，今年3月又有永豐金合併京城銀以及玉山金併購保德信投信的消息，近期市場也傳出凱基金有意併購安泰銀。

國票金對此表示，併購要看時機，併購標的隨緣。第一，希望是金控在資本市場評價較好時比較適合，因為對公司、股東權益都比較好，二是在現有架構下，會先把主要子公司提升規模經濟與綜效，現在目標是先讓樂天銀行跟金控在資本市場、法人金融市場做更好的業務結合。

媒體也關注國票金旗下純網銀樂天銀行營運狀況。國票金指出，純網銀因為沒有通路，存放款有時後增加速度不一，截至2月底，樂天銀存款377.2億元、放款191.6億元，存放比約50.7%，戶數來到28萬2465戶，去年開始承作法人業務後，目前放款餘額24%是透過聯貸案帶入，未來也會積極跟支付業者、基富通、潛在證券商合作，以擴大客戶規模，未來也規劃拓展房貸業務。

主管機關開放網銀線下作業服務，樂天銀除了辦理聯貸案參貸業務外，也規劃辦理企業貸款業務，以提升法人存款及放款餘額，一方面提升利差，同時加速提高存放比，有助於縮短未來損益兩平期間。

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國票金說明，國票金長期經營法人金融領域，樂天銀也會積極跟國票金在資本市場、證券法人客戶合作，強化存款與放款業務。銀行授信存放款要同步成長外，也會受到央行存款準備率的限制，希望未來可以跟同業一樣，存放比達到7成以上。

法人也關注今年股利發放政策是否跟去年有落差，國票金說明，因先前債券評價減損、需提列特別盈餘公積，去年迴轉後等於發放2年的現金股利，今年股利政策預計是現金股利0.3元、股票股利0.287元，有多留一些現金在公司，希望強化公司資本結構。（編輯：翟思嘉）1140327