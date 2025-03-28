台股跌348.87點
2025/3/28 13:52
（中央社台北28日電）台北股市今天開低走低，收盤跌348.87點，為21602.89點，跌幅1.59%，成交金額新台幣3144.2億元。
加權指數開盤為21836.16點，盤中最高21836.16點，最低21525.05點；不含金融股指數18695.8點，跌312.75點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.11%、食品股跌1.06%、塑化股跌2.51%、紡織股跌1.16%、機電股跌1.6%、造紙股跌1.86%、營建股跌2.1%、金融股跌1.15%。
委買張數2004萬7029張，委賣張數1011萬5556張，成交張數671萬9385張。
收盤時上漲71家，下跌967家，持平26家。
成交量前5名個股為群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大高股息、鴻海、旺宏。
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跌幅前5名個股為華經、宏旭-KY、AMAX-KY、錼創科技-KY創、有成精密。1140328
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