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台股第2季展望 法人：聚焦對等關稅等4觀察重點

2025/3/29 08:34
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（中央社記者曾仁凱台北29日電）台股本週重跌606.21點，週五收在21602.89點，創去年9月中以來新低。美股28日也續跌，道瓊工業指數重跌715.8點，收41583.90點，美股科技七巨頭跌勢慘重，Google（谷歌）母公司Alphabet、Meta（臉書）、Amazon（亞馬遜）跌幅都超過4%。

展望第2季，法人一致認為台股最大變數就是「川普2.0」，預期市場波動將持續劇烈，但風險與機會並存，頭號觀察重點先看4月2日的對等關稅。

群益投顧總經理范振鴻分析，美國總統川普對全球掀起關稅戰，引發美國經濟成長趨緩疑慮，衝擊台股。展望第2季，他認為有4大觀察重點。

首先，聚焦4月2日美國對等關稅預計上路，川普看起來態度堅決，但執行面反覆未定，實際施行範圍和程度，將牽動台股及美股後勢。

其次，回歸基本面，4月國內外企業進入財報季，4月15日半導體關鍵設備大廠艾司摩爾（ASML）打頭陣，台積電法說會4月17日接續登場，焦點是消費者信心下降的衝擊，以及通膨上升的預期心理，對經濟面造成的影響。

第三，關注過去2年獨領風騷的AI題材，似乎開始出現成長動能趨緩的現象，尤其DeepSeek興起，來自中國的競爭增強，AI股面臨調整，表現空間遭壓縮。加上美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度升溫，美國緊縮中國取得AI晶片，都可能對AI供應鏈有所影響。

最後，川普一系列大動作引發經濟衰退的市場疑慮，連帶牽動美國聯準會（Fed）的降息腳步。聯準會主席鮑爾坦言，通膨預期上升很大一部分來自關稅。根據3月FOMC（聯邦公開市場委員會）的利率點陣圖顯示，今年預估降息2次，但官員對降息看法分歧擴大，未來變數仍多。

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保德信投信市場策略團隊主管葉家榮分析，川普上任後與各國關稅談判推進速度明顯快於前次任期，對其他國家的貿易威脅範圍也明顯擴大。但他認為，即使川普帶給市場不確定性與震盪，惟回顧川普第1任期，同樣對中國祭出貿易戰，並造成股市大幅波動，事後來看並沒有影響全球市場的多頭架構。

保德信投信整理川普第1任期內，標普500指數漲幅達69.6%，那斯達克指數更是飆漲142.2%，全球股市也同步上漲55.4%，葉家榮認為，這反映出關稅的干擾只是短期效應，基本面才是股市長線走勢的關鍵。（編輯：林家嫻）1140329

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