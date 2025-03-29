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力推亞資中心 財政部：促公股銀辦理高資產財管業務

2025/3/29 15:54（3/29 16:29 更新）
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財政部表示，為共同推動亞洲資產管理中心發展，4家公股銀行已開辦高資產財管業務，並評估進駐高雄專區的可能。圖為亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式。（中央社檔案照片）
財政部表示，為共同推動亞洲資產管理中心發展，4家公股銀行已開辦高資產財管業務，並評估進駐高雄專區的可能。圖為亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北29日電）財政部下週將赴立法院財委會報告出爐。報告指出，為共同推動亞洲資產管理中心發展，4家公股銀行已開辦高資產財管業務，並將評估進駐高雄專區的可能；財政部也將督導尚未辦理高資產業務的公股銀行積極規畫。

立法院財委會下週一將邀請財經部會以「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業務OSU）」 為題進行專題報告。其中，財政部、國發會報告今天出爐。

財政部報告指出，為配合台灣發展國際金融業務需求，將提供合宜的租稅優惠，包含OBU、OSU 及OIU經營國際業務時與境外客戶交易部分免徵營利事業所得稅、營業稅和印花稅。而支付境外個人、法人客戶利息與結構型商品交易的所得，均免予扣繳所得稅。

財政部進一步說明，為配合行政院「兆元投資國家發展方案」，引導民間資金投資國家建設，並增加公共建設相關金融商品，也將配合金管會輔導相關部會擴大發行政府永續發展債券。

針對公股行庫辦理情況，財政部說明，目前有9家公股銀行設有OBU、4家公股證券公司設有OSU及3家公股保險公司設有OIU，共同推動亞資中心發展。另外，2家公股金控均有OBU、OSU及OIU子公司，可配合整合行銷策略，推進亞資中心發展。

財政部補充，目前兆豐銀、一銀、華銀、合庫銀共4家銀行均已開辦高資產業務，將持續推展財富管理業務，並配合金管會所推動的地方資產管理專區試辦業務政策，評估進駐高雄專區的可能。

財政部指出，也將督導尚未辦理高資產業務的公股銀行積極規畫並申請開辦，以掌握市場商機、提升多元獲利能力。

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為使資金留在台灣、引導海外資金投資台灣、壯大台灣金融市場。國發會報告說明，與財政部、金管會共同研提兆元投資國家發展方案，擴大引導資金投入國家建設及產業發展。

國發會報告指出，方案重點包含創新促參推動機制、優化投入公共建設投融資條件、增加公共建設相關金融商品等3項重點。國發會強調，將透過公私協力，擴大引導民間資金投資國家建設，並促進金融產業發展。（編輯：林家嫻）1140329

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